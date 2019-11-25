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25.11.2019
Номер: 125
Выпуск: 3865
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ
Содружество
На заседании Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений депутаты единогласно проголосовали за включение в состав Экспертного совета Комитета ГД РФ депутата Народного Собрания – Парламента Абхазии, председателя Комитета по государственно-правовой политике Валерия Агрба.
Председатель Комитета Госдумы РФ Сергей Гаврилов ходатайствовал о включении Валерия Агрба в состав Экспертного совета: «Валерий Агрба внес большой вклад в совершенствование законодательства Республики Абхазия, он является последовательным сторонником укрепления российско-абхазских отношений».
Валерий Агрба поблагодарил депутатов Госдумы за доверие.
Номер: 125
Выпуск: 3865
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия