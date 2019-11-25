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На заседании Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений депутаты единогласно проголосовали за включение в состав Экспертного совета Комитета ГД РФ депутата Народного Собрания – Парламента Абхазии, председателя Комитета по государственно-правовой политике Валерия Агрба.

Председатель Комитета Госдумы РФ Сергей Гаврилов ходатайствовал о включении Валерия Агрба в состав Экспертного совета: «Валерий Агрба внес большой вклад в совершенствование законодательства Республики Абхазия, он является последовательным сторонником укрепления российско-абхазских отношений».

Валерий Агрба поблагодарил депутатов Госдумы за доверие.

Номер: 125Выпуск: 3865Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия