Главная
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации объявляет конкурс по продаже в частную собственность объектов республиканской собственности.
Основание проведения конкурса – Закон РА «О приватизации Республиканской и муниципальной собственности».
Сведения по предмету конкурса
Объекты продаж:
1. Здания и сооружения пансионата «Энергетик».
Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества – Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.
1. Адрес – г. Гагра, ул.Абазгаа, №50.
2. Площадь объекта – 30 051,02 м2.
3.Площадь земельного участка – 4,71 га.
Начальная цена – 61 000 000,0 руб.
2. Здание прачечной ЛИТ А.
Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества – Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.
1. Адрес – г. Сухум, ул. Акиртава б/н.
2. Площадь объекта – 155,32 м2.
3. Площадь земельного участка – 0,0498 га.
4. Начальная цена – 300 000 руб.
3. Помещение магазина №3.
Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества – РУП «Абхазуниверсалторг».
1. Адрес – г. Гудаута, ул. Ардзинба, 36.
2. Площадь объекта – 63,60 м2.
3. Площадь земельного участка – 0,0063 м2.
4. Начальная цена – 270 000,0 руб.
4. Помещение магазина №4.
Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества – РУП «Абхазуниверсалторг».
1. Адрес – г. Гудаута, ул. Ардзинба, 36.
2. Площадь объекта – 67,56 м2.
3. Площадь земельного участка – 0,0067 м2.
4. Начальная цена – 100 000 руб.
5. Здания и сооружения бывшего имущественного комплекса «Гагрский завод безалкогольных напитков».
Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества – Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.
1. Адрес – Гагрский район, п. Бзыпта.
2. Площадь объекта – 3 043,22 м2.
3. Площадь земельного участка – 1,37.
4. Начальная цена – 3 300 000,0 руб.
6. Часть имущественного комплекса санатория «Гагрипш» (верхняя часть).
Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества – Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.
1. Адрес – г. Гагра, Пр. В.Ардзинба, 87.
2. Площадь объекта – 7 164,38 м2.
3. Площадь земельного участка – 1,43 га.
4. Начальная цена – 17 000 000,0 руб.
Претенденты представляют следующие документы:
1. Заявку.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных Законом случаях.
3. Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.
4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов;
б) решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
в) сведения о доле Республики Абхазия административно – территориальной единицы в уставном капитале юридического лица;
г) иные документы, требование к представлению которых может быть установлено законодательством Республики Абхазия;
д) опись представленных документов.
Условия конкурса:
1. Ограничение изменения профиля деятельности.
2. Проведение реставрационных, ремонтных и иных работ в отношении объектов культурного наследия, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.
3. Обязательства соискателя по форме платежа.
4. Внесение задатка в размере 20% от начальной цены объекта приватизации.
5. Обязательства соискателя по объему инвестиций в приобретаемый объект.
6. Финансирование соискателем содержания прилегаемой к объекту территории из части территорий общего пользования.
Участниками конкурса признаются соискатели, признающие обязательность выполнения условий. Победителем конкурса признается претендент, предлагающий наилучшие условия.
Срок подачи заявок – 25 дней с даты опубликования информационного сообщения.
Время приема заявок – с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Место приема заявок – Госкомимущество РА. Адрес: г. Сухум, ул. Пушкина, 16, 3-й этаж. Телефон – 229-75-67, 229-75-66.
Задаток для участия в конкурсе зачисляется на р/с 40302810400001000010 Министерства финансов РА (Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации л/с 05029000030), ИНН 12001711, КПП 111000377 в Национальном банке РА.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета.
Предоставление полной информации по данным объектам и процедуре проведения конкурса, а также ознакомление с условиями договора купли-продажи имущества осуществляется Государственным комитетом Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.
Проведение конкурсов – в течении 10 дней с момента прекращения приема заявок.
Номер: 125
Выпуск: 3865
Рубрика: экономика
Автор: Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации