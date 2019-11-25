ОБЪЯВЛЕНИЕ

Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации объявляет конкурс по продаже в частную собственность объектов республиканской собственности.

Основание проведения конкурса – Закон РА «О приватизации Республиканской и муниципальной собственности».

Сведения по предмету конкурса

Объекты продаж:

1. Здания и сооружения пансионата «Энергетик».

Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества – Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.

1. Адрес – г. Гагра, ул.Абазгаа, №50.

2. Площадь объекта – 30 051,02 м2.

3.Площадь земельного участка – 4,71 га.

Начальная цена – 61 000 000,0 руб.

2. Здание прачечной ЛИТ А.

Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества – Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.

1. Адрес – г. Сухум, ул. Акиртава б/н.

2. Площадь объекта – 155,32 м2.

3. Площадь земельного участка – 0,0498 га.

4. Начальная цена – 300 000 руб.

3. Помещение магазина №3.

Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества – РУП «Абхазуниверсалторг».

1. Адрес – г. Гудаута, ул. Ардзинба, 36.

2. Площадь объекта – 63,60 м2.

3. Площадь земельного участка – 0,0063 м2.

4. Начальная цена – 270 000,0 руб.

4. Помещение магазина №4.

Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества – РУП «Абхазуниверсалторг».

1. Адрес – г. Гудаута, ул. Ардзинба, 36.

2. Площадь объекта – 67,56 м2.

3. Площадь земельного участка – 0,0067 м2.

4. Начальная цена – 100 000 руб.

5. Здания и сооружения бывшего имущественного комплекса «Гагрский завод безалкогольных напитков».

Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества – Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.

1. Адрес – Гагрский район, п. Бзыпта.

2. Площадь объекта – 3 043,22 м2.

3. Площадь земельного участка – 1,37.

4. Начальная цена – 3 300 000,0 руб.

6. Часть имущественного комплекса санатория «Гагрипш» (верхняя часть).

Собственник выставляемого на конкурс недвижимого имущества – Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.

1. Адрес – г. Гагра, Пр. В.Ардзинба, 87.

2. Площадь объекта – 7 164,38 м2.

3. Площадь земельного участка – 1,43 га.

4. Начальная цена – 17 000 000,0 руб.

Претенденты представляют следующие документы:

1. Заявку.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных Законом случаях.

3. Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.

4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:

а) нотариально заверенные копии учредительных документов;

б) решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

в) сведения о доле Республики Абхазия административно – территориальной единицы в уставном капитале юридического лица;

г) иные документы, требование к представлению которых может быть установлено законодательством Республики Абхазия;

д) опись представленных документов.

Условия конкурса:

1. Ограничение изменения профиля деятельности.

2. Проведение реставрационных, ремонтных и иных работ в отношении объектов культурного наследия, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

3. Обязательства соискателя по форме платежа.

4. Внесение задатка в размере 20% от начальной цены объекта приватизации.

5. Обязательства соискателя по объему инвестиций в приобретаемый объект.

6. Финансирование соискателем содержания прилегаемой к объекту территории из части территорий общего пользования.

Участниками конкурса признаются соискатели, признающие обязательность выполнения условий. Победителем конкурса признается претендент, предлагающий наилучшие условия.

Срок подачи заявок – 25 дней с даты опубликования информационного сообщения.

Время приема заявок – с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Место приема заявок – Госкомимущество РА. Адрес: г. Сухум, ул. Пушкина, 16, 3-й этаж. Телефон – 229-75-67, 229-75-66.

Задаток для участия в конкурсе зачисляется на р/с 40302810400001000010 Министерства финансов РА (Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации л/с 05029000030), ИНН 12001711, КПП 111000377 в Национальном банке РА.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета.

Предоставление полной информации по данным объектам и процедуре проведения конкурса, а также ознакомление с условиями договора купли-продажи имущества осуществляется Государственным комитетом Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.

Проведение конкурсов – в течении 10 дней с момента прекращения приема заявок.

Номер: 125Выпуск: 3865Рубрика: экономикаАвтор: Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации