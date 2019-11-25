ПРЕЗИДЕНТ СИРИИ БАШАР АСАД

Друг Абхазии

Президент Сирии, где уже восемь лет продолжается вооруженный конфликт, дал интервью телеканалу RT.

Женевский процесс по урегулированию ситуации в Сирии был уловкой американцев для смещения правительства САР, он провалился, переговоры в Сочи дают свои плоды, заявил Башар Асад.

«Это была уловка американцев: попытка через политический процесс добиться своих целей, которые не удалось осуществить ранее – сначала посредством демонстраций, а затем поддерживая террористов. Поэтому, собственно, Женевский процесс и провалился: его цель заключалась в том, чтобы сместить действующее сирийское правительство через некий переходный орган, что бы он там собой ни представлял... Затем они провели бы мирную смену власти и получили контроль над Сирией, как уже поступали во многих других странах», – сказал президент Сирии.

Он отметил, что Женевский процесс не увенчался успехом, «и потому мы отправились в Сочи, в Россию».

«И сочинский форум сейчас дает свои плоды. У нас была делегация в прошлом месяце… и на прошлой неделе они начали переговоры по поводу конституции», – отметил сирийский лидер.

Договоренность о создании комитета для выработки конституционной реформы в Сирии была достигнута на конгрессе национального диалога в Сочи.

Президент Сирии Башар Асад назвал «полномасштабной инсценировкой» видеозаписи якобы применения Дамаском химоружия в Сирии.

«Была организована полномасштабная инсценировка, и некоторые ее участники выступали в роли жертв в ходе множества «инцидентов», которые связаны не только с химоружием, но даже с бомбардировками… Человек прикидывается жертвой, а по окончании съёмок как ни в чём ни бывало встаёт и без проблем двигается – это есть на Youtube. Там все отлично видно. Мы можем предоставить вам доказательства», – заявил Асад.

Страны Запада неоднократно обвиняли сирийские власти в применении химоружия, а Дамаск неоднократно заявлял, что никогда не применял химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.

Асад назвал причины, по которым Россия отправляет своих военных в Сирию. «Отправляя своих солдат в Сирию, Россия защищает собственный народ, так как идеология терроризма не признает политических границ, для него ареной является весь мир», – сказал он.

«Даже в Сирии никто не стал бы отдавать свою жизнь просто за человека… Люди готовы пойти на смерть ради какого-то дела, а именно – ради защиты своей страны, защиты своего существования, своего будущего… И уж тем более умирать за некоего человека – диктатора или не диктатора, не станет тот, кто прибыл из другой страны. Чтобы президент Путин отправлял людей умирать за какого-то одного человека или рисковал интересами своей страны ради этого самого человека – такое просто нелогично», – отметил Асад.

«Так вот, они тем или иным образом защищают российские интересы. Один аспект заключается здесь в том, что борьба с терроризмом в другом государстве, будь то Сирия или какая-либо другая страна, поможет защитить российский народ, так как терроризм и его идеология не знают границ. Для терроризма ареной является весь мир», – пояснил глава государства.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция.

Одним из факторов начала войны в Сирии могла стать борьба за нефть, заявил Асад.

«Некоторые утверждают, что президента Асада якобы попросили позволить провести через Сирию газопровод с юга на север, а тот отказал ради России. На самом деле такого не было. Но вот проект строительства трубопровода с востока на запад – из Ирана через Ирак и Сирию к Средиземному морю – действительно был. Могло ли это стать причиной? Не исключено. Если нефть можно считать фактором начала войны, то такая вероятность есть. Но это не единственный фактор», – сказал Асад.

При этом президент Сирии подчеркнул, что «США ведут войну со всем остальным миром».

«Однако в деле мирового лидерства США никого не желают признавать партнером – даже Великобританию, Францию и другие крупные страны. Я бы не назвал их «великими державами», поскольку значение здесь иное, они перестали быть «великими»… Так вот, партнеров США не признают, и потому ведут сейчас борьбу», – отметил он.

Войну в Сирии Асад назвал Третьей мировой в миниатюре. «Война в Сирии – это такая миниатюрная модель Третьей мировой войны, которая ведется опосредованно. Факторы могут быть разными, и нефть – лишь один из них, далеко не единственный. Я не считаю, что война началась только из-за нефти», – заключил он.

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Сирия в 2018 году признала Республику Абхазия как субъект международного права. Визит Президента РА Рауля Хаджимба в эту страну показал, какое высокое, открытое отношение проявили руководство страны, простые люди к нашей делегации. Несомненно, сотрудничество наших двух государств будет плодотворным и наглядным. Необходимо время. Исторические связи в прошлых веках уже были. Впереди большая работа – наполнить наши связи взаимовыгодным содержанием.

Юрий КУРАСКУА

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За месяц российские пилоты уничтожили в Сирии:

249 командных различных пунктов управления и узлов связи; 51 лагерь для подготовки террористов; 35 заводов и мастерских, где террористы начиняли взрывчатыми веществами автомобили; 131 склад боеприпасов и топлива; 371 опорный пункт и укрепленный узел; 786 полевых лагерей и различных баз.

Номер: 125Выпуск: 3865Рубрика: политикаАвтор: Из интернета, Юрий КУРАСКУА