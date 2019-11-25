КАССОВЫЕ АППАРАТЫ: ПУТЬ К ПРОГРЕССУ ИЛИ НЕТ?

Актуально

Наступил прогресс современных технологических устройств. Поэтому проект ККМ (контрольно-кассовых машин) стал неотъемлемой частью стратегии Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия по автоматизированному налоговому администрированию. Этот проект – уникальная по своему влиянию на экономику страны технология, дающая, в том числе исключительные возможности для прогнозирования и принятия правильных и своевременных экономических решений.

В основе новой системы – онлайн-передача сведений о наличных денежных расчетах и расчетах с использованием электронных средств платежа в адрес налоговых органов в режиме реального времени. Выгоды проекта ККМ можно условно разделить на три группы: для государства, для бизнеса и для граждан.

Наш отечественный бизнес получил отсрочку для внедрения кассовых аппаратов. Причина проста – бизнес не успел адаптироваться к новым требованиям. Нельзя сказать, что предприниматели все как один приветствуют это новшество. Это потребует не только денег, но и времени. Многие критики указывают на дороговизну обновления кассовых аппаратов. Кроме того, бытует и мнение, что введение электронной отчетности потребует повсеместного подключения торговцев к интернету. Скептики напоминают, что это пока нереально – и, как следствие, в результате нововведений может быть парализована торговля в сельской местности. Однако, как поясняют сотрудники налоговой службы, подключение к интернету обеспечивается посредством мобильной связи, доступной практически на всей территории страны. Новацию горячо обсуждают на интернет-форумах, в прессе. В этих обсуждениях тоже высказываются сомнения в целесообразности нововведений, некоторые считают, что как ездили в налоговые службы, так и будут ездить.

Газета «РА» обратилась к руководителю Министерства по налогам и сборам РА Дауру Леонтьевичу Курмазия для разъяснения ситуации о внедрении ККМ в Абхазии.

– Кассовые аппараты в Абхазии должны быть внедрены. Министерство по налогам и сборам на протяжении трех лет вело подготовительную работу для решения в том числе и этого вопроса. В 2017 году мы начали с инвентаризации и перерегистрации налогоплательщиков. Затем последовал процесс инвентаризации расчетных счетов. В 2018 году была проведена работа по подготовке рабочего проекта по внедрению контрольно-кассовой техники. Он был представлен в Кабинет Министров на согласование. После принципиального одобрения началась техническая работа. Основное направление работы связано с техническим обеспечением и применением этой техники. Приобрести и установить контрольно-кассовые аппараты для нас не самоцель. Нам нужен результат. Для нас главным условием является опыт других стран и онлайн- передача данных контрольно-кассовой машины через фискальное устройство. Если эта функция не будет выполняться, то мы не видим необходимости в установки контрольно-кассовой техники. Поэтому проводилась техническая работа, которая начиналась с выбора открытого протокола передачи данных. Техническая часть работы была произведена. Был выбран и адаптирован к нашим условиям существующий протокол передачи данных, проводилась работа по преобразованию программного обеспечения, которое использует Министерство по налогам и сборам. С технической точки зрения подготовительная работа была полностью произведена. И Министерство по налогам и сборам представило на рассмотрение в Кабинет Министров проект Постановления о применении контрольно-кассовых машин при осуществлении расчетов.

Цели и задачи внедрения контрольно-кассовых аппаратов следующие: первое – защита прав потребителей. Каждый гражданин, совершая покупку, должен получить документ о том, что он оплатил товар. К примеру, если мы купили просроченный товар, то для его возврата в магазин нам нужен чек, удостоверяющий, что мы его купили именно там. Без документа, подтверждающего факт покупки, юридически это сделать невозможно. Таким документом должен являться кассовый чек. Люди, которые совершают покупки в той же России, посредством платежных систем получают в ответ фискальный чек. В нашем случае зачастую наблюдаем, что многие предприниматели сами понимают, что это необходимо, и сами устанавливают кассовую технику. Но она не подкреплена ничем, нет никакой защиты, кроме той, которую устанавливает сам предприниматель. Второе – необходимость со стороны государства осуществлять более тщательный контроль за оборотом денежной наличности при осуществлении расчетов с населением. Государство будут представлять фискальные органы и, в частности Министерство по налогам и сборам. Мы не допускаем, что обязательно обороты должны увеличивать налоговую нагрузку для конкретного предпринимателя. Важнейшей целью при реализации проекта мы рассматриваем возможность учета товарооборота. Например, действующий закон о специальном налоге предусматривает обязательное применение ККМ, что не является обременением по налогам. Действующий закон предусматривает обязательное наличие контрольно-кассовой техники. Государству же нужен учет товарооборота, наличности и взаиморасчетов. Без наличия соответствующего учета достоверный анализ провести невозможно. Мы с технической точки зрения готовы. Осталось соблюсти нормативную сторону. Мы ждем рассмотрения проекта Постановления, возможны его корректировки. Настает время его реализации. Более того, мы запаздываем в соответствии с планами, потому что после согласования мы в бюджете текущего года предусмотрели расходы на начало реализации проекта. Решение технических вопросов не несло серьезных материальных затрат. В соответствии с проектом расходы на приобретение контрольно-кассовых аппаратов должны распределяться между государством и предпринимателем, так как предприниматель должен обеспечить сохранность использования этой техники. Значительную часть используемой техники можно будет адаптировать к нашим условиям, но некоторую – нет. Все зависит от технической характеристики каждой модели. Мы не допускаем возможность для монополии при осуществлении поставок кассовых машин. Мы предполагаем заключение соглашения между нашим государством и производителем. Создание коммерческих структур не предусматриваем. Обслуживание контрольно-кассовой техники должно осуществлять бюджетное учреждение, которое должно быть создано после принятия Постановления. Все регламентные работы по обслуживанию техники должны осуществляться бесплатно. Если возникнут вопросы с поломкой техники по вине пользователя, все платежи должны поступать в бюджет республики напрямую. Мы рассматриваем возможность стимулирования предпринимателей. В соответствии с нашим проектом Постановления это будет носить поэтапный характер. Первый этап не касается малого бизнеса, так как он находится на специальном режиме налогообложения. Первый этап относится к крупным предпринимателям. Это тот объем, который физически реализуем в первый год. А когда очередь дойдет до среднего бизнеса, я думаю, что в налоговое законодательство внесут изменения. И в Парламенте, и в Кабинете Министров находится проект об упрощенной системе налогообложения.

Я назначен министром в конце 2016 года. Работа по проведению порядка и учета налогоплательщиков проводилась всегда. Кассовые аппараты внедрялись в 2003 году. Но та техника и в то время не предусматривала онлайн-передачу данных.

Главная задача в вопросе внедрения техники – это его необходимость. Мы постарались это подробно изложить в представленных документах на нашем сайте с пояснением. Вот один из них:

– Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия разработан проект Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия «О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении расчетов в Республике Абхазия». В настоящее время проект согласован со всеми профильными ведомствами и представлен на рассмотрение Кабинету Министров Республики Абхазия. Проект предусматривает внедрение в Республике Абхазия контрольно-кассовых машин (ККМ), с помощью которых через специальное фискальное устройство информация о расчетах с покупателем (клиентом) передается напрямую в базу данных МНС РА в электронном виде.

Целями внедрения системы онлайн-касс являются сокращение объема неучтенного оборота (автоматизированный контроль за денежными поступлениями налогоплательщиков), автоматическое выявление зон риска правонарушений для проведения точечных результативных проверок, снижение административной нагрузки на бизнес, снижение количества налоговых проверок и повышение защищенности прав потребителей.

С учетом практического опыта и возникающих проблем проектом предполагается в целях минимизации расходов налогоплательщиков осуществлять обслуживание ККМ централизованным образом бюджетным учреждением, которое будет бесплатно оказывать услуги по установке, наладке и регламентному обслуживанию ККМ. В случае порчи ККМ предпринимателями предполагается осуществление оплаты в соответствии с установленными тарифами. Стоимость устанавливаемых кассовых аппаратов будет дотироваться государством, т.е. предприниматели должны оплатить до 50 % стоимости ККМ в связи с необходимостью бережного отношения и наличия материальной ответственности за порчу. Стоимость ККМ, оплачиваемая налогоплательщиком, зачисляется в республиканский бюджет в размере 100%. Замена по причине поломки по вине предпринимателя должна осуществляться в размере 100 % стоимости. При установке ККМ предпринимателям должен вручаться акт приема передачи с указанием стоимости ККМ и мер ответственности. Учреждение также будет осуществлять техническое сопровождение программного обеспечения, контролировать и обеспечивать обработку и передачу фискальных данных в автоматизированную информационную систему МНС РА.

Проектом предусмотрено обеспечение требований по безусловному использованию установленных ККМ, для чего будет проводиться систематический контроль над применением установленных ККМ. Наличие онлайн-передачи данных позволит удаленно выявлять не использующиеся или редко использующиеся ККМ. Кроме того, проектом предусмотрено проведение лотереи, в которых в качестве лотерейных билетов будет использоваться кассовый чек, а также создание доступа покупателей на сервер для проверки действительности чека ККМ.

Внедрение онлайн-ККМ, помимо фискальных функций, позволит, прежде всего, осуществлять более эффективное обеспечение прав потребителей с возможностью формирования электронных чеков со всеми дополнительными возможностями контроля над предоставлением продавцами надлежащего качества товаров, работ и услуг, а также позволит упростить механизм реализации этих прав.

***

Как и многие экономические новации, тема эта имеет долгую историю. Еще в августе 2014 года тогдашний исполняющий обязанности Президента Абхазии Валерий Бганба подписал Указ «О мерах по совершенствованию и усилению контроля за налично-денежным обращением», в соответствии с которым кассовые аппараты должны были появиться у всех. Документ вызвал неоднозначную реакцию, в том числе у представителей малого бизнеса. Поэтому в предпоследний день 2014 года Президент Рауль Хаджимба новым Указом внес вполне логичные изменения в порядок регулирования налично-денежного обращения между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Но работают эти указы до сих пор не слишком эффективно. Кассовыми аппаратами обзавелись далеко не все.

Министерству по налогам и сборам было дано поручение разработать положение по введению кассовой техники с онлайн-передачей данных в МНС. Министерство во главе с Дауром Курмазия справилось со своей задачей. Сейчас слово за Правительством РА. Сложно сказать, насколько это технически возможно, учитывая хронические перебои с электроэнергией и не всегда хорошую работу интернета. В перспективе к таким реформам в Абхазии все равно придут, но вряд ли это возможно реализовать сегодня на 100 %.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

***

Указом Президента Республики Абхазия от 31.10.2019 г. Даур Курмазия назначен министром по налогам и сборам Республики Абхазия.

Курмазия Даур Леонтьевич родился в 1974 году в городе Гудауте. В 1991 г. поступил в Абхазский государственный университет на экономический факультет, который окончил в 1997 году. В 2005 году окончил юридический факультет АГУ.

C 1997 года по 2003 год работал в Контрольно-ревизионном управлении Министерства финансов на должностях специалиста, ведущего специалиста и главного специалиста.

С мая 2003 года по март 2004 год работал начальником отдела налогообложения юридических лиц ИМНС РА по Гудаутскому району.

С марта 2004 года переведен на должность зам.начальника отдела налогообложения юридических лиц Центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.

С 2005 года назначен начальником отдела налогообложения юридических лиц Центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.

С сентября 2006 года работал главным бухгалтером ООО СП «Оливиус».

С 2009 года по 02.11.2011 год работал главным бухгалтером ООО «Мюссера».

С 2011 года по 2015 год – начальник Управления налогообложения юридических лиц Центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.

В 2012 году на основании приказа Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия ему присвоен классный чин «Советник налоговой службы II класса».

В 2014 году на основании Указа Президента Республики Абхазия присвоен классный чин «Советник налоговой службы I класса».

В 2015 году назначен директором РУП «ОПК Пицунда». В 2016 году Указом Президента Республики Абхазия назначен на должность министра по налогам и сборам Республики Абхазия.

В 2018 году Указом Президента Республики Абхазия присвоен классный чин «Государственный советник налоговой службы».

В период 1992-1993 гг. проходил военную службу в Погранотряде ВС РА.

Женат, имеет сына и дочь.

Номер: 125Выпуск: 3865Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ