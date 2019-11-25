ВСТРЕЧА С НАШИМИ СТУДЕНТАМИ В МОСКВЕ

Молодежь Абхазии

В Посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации прошла традиционная встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла РА в РФ Игоря Ахба с абхазскими студентами, которые обучаются в вузах Москвы.

На этот раз в Посольство были приглашены первокурсники из Московского института международных отношений и Дипломатической академии МИД РФ.

«Абхазия рассчитывает на вас и надеется, что вы станете всесторонне развитыми людьми, грамотными специалистами, и, возвратившись домой, начнете работать на благо нашей Родины», – сказал Игорь Ахба.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями. Студенты рассказали Игорю Ахба о себе, об учебе и жизни в Москве. По их словам, в Москве совсем другой ритм жизни и к этому нужно привыкнуть, чтобы успевать учиться, вливаться в общественную жизнь вуза и столицы.

Посол призвал молодых людей хорошо учиться и вести себя достойно.

Номер: 125Выпуск: 3865Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия