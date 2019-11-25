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ВСТРЕЧА С НАШИМИ СТУДЕНТАМИ В МОСКВЕ
Молодежь Абхазии
В Посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации прошла традиционная встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла РА в РФ Игоря Ахба с абхазскими студентами, которые обучаются в вузах Москвы.
На этот раз в Посольство были приглашены первокурсники из Московского института международных отношений и Дипломатической академии МИД РФ.
«Абхазия рассчитывает на вас и надеется, что вы станете всесторонне развитыми людьми, грамотными специалистами, и, возвратившись домой, начнете работать на благо нашей Родины», – сказал Игорь Ахба.
Состоялся заинтересованный обмен мнениями. Студенты рассказали Игорю Ахба о себе, об учебе и жизни в Москве. По их словам, в Москве совсем другой ритм жизни и к этому нужно привыкнуть, чтобы успевать учиться, вливаться в общественную жизнь вуза и столицы.
Посол призвал молодых людей хорошо учиться и вести себя достойно.
Номер: 125
Выпуск: 3865
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия