ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

В Кабинете Министров РА

На заседании Кабинета Министров Премьер-министр РА Валерий Бганба обсудил с абхазскими представителями Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между РА и РФ вопросы предстоящего 18-го заседания МПК, которое пройдет в первой декаде декабря 2019 года в Сухуме.

Глава Правительства проинформировал, что курировать реализацию Инвестпрограммы вверено министру экономики РА.

Участники совещания обсудили повестку и проект решений предстоящего заседания МПК, обменялись мнениями по конкретным пунктам Инвестиционной программы, мероприятия которой предстоит утвердить на 18-м заседании.

Валерий Бганба сообщил, что с учетом лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте Федерального бюджета России на 2020 год, общий объём финансирования новой Инвестпрограммы на три года составит 4 млрд 500 млн рублей, то есть ежегодно – по 1 млрд 500 млн рублей соответственно.

Представитель абхазской части МПК Адгур Ардзинба доложил об основных направлениях и мероприятиях будущей Инвестпрограммы: «В рамках этой суммы распределены мероприятия на три года, в основном, это – ремонт автодорог, инфраструктуры, восстановление электроэнергетических сетей. Один из основных социальных объектов, внесенных в планы строительства – Детская республиканская больница».

В текущую Инвестпрограмму включено свыше 160 объектов восстановления, капитального ремонта и строительства.

Номер: 125Выпуск: 3865Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс