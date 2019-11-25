26 НОЯБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

26 ноября 1994 года Верховный Совет Абхазии принял Конституцию суверенного, демократического, правового государства – Республики Абхазия.

В этот же день депутаты высшего законодательного органа страны избрали Первого Президента – Владислава Григорьевича Ардзинба.

Мы вправе гордиться нашей Конституцией, она закрепила основные исторические завоевания народа и определила стратегические направления развития нашего государства.

В ней закреплены приоритетные основные гарантии защиты прав человека: равноправие, неотчуждаемость прав человека, право на жизнь, свободу, неприкосновенность и т.д.

Номер: 125Выпуск: 3865Рубрика: политикаАвтор: Из книги профессора АГУ Т.Ачугба «Абхазия в датах» и «Календаря памятных дат»