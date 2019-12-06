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06.12.2019
Номер: 128
Выпуск: 3868
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы
ХЭМИЛТОН СТАЛ ШЕСТИКРАТНЫМ ЧЕМПИОНОМ МИРА В «ФОРМУЛЕ-1»
Звезда скорости
За две гонки до окончания сезона 2019/2020 г. определился чемпион мира в самом престижном классе автогонок – «Формуле-1». Корона, как и в предыдущие два года, досталась британскому пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.
Для того чтобы заполучить очередной титул, Хэмилтону на состоявшемся в Гран-при США даже в случае победы напарника по команде финна Валтерри Боттаса хватило бы восьмого места. В итоге Боттас гонку выиграл, а Льюис даже перевыполнил задачу, финишировав вторым. Это чемпионство стало для британца уже шестым. До рекорда Михаэля Шумахера, семикратного чемпиона мира, Хэмилтону остался всего один шаг.
Номер: 128
Выпуск: 3868
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы