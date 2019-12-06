КРОКОДИЛЬИ ИСТОРИИ

Приходилось ли вам слышать о маленьких храбрых птичках, которых называют египетскими бегунками? Птички эти известны тем, что прогуливаются по разинутым пастям страшных нильских крокодилов и «чистят им зубы» – выклевывают из крокодильих пастей застрявшую там пишу. Во многих детских книгах очень умилительно рассказывается об этих птичках и об их нелегком и опасном труде. Правда, еще нет ни одного свидетельства о том, что какой-то неблагодарный крокодил ненароком проглотил своего личного стоматолога.

Но недавно какой-то крокодиловед (или птицелюб) решил уточнить: а действительно ли бегунки выковыривают из зубов аллигаторов недожеванное мясо? Может, халтурят птички? Может быть, просто прогуливаются по зубам или спасаются от других хищников? Как он это стал выяснять – нам неведомо.

Рухнул очередной миф о крокодилах. Не выклевывают бегунки у них мясо из зубов! Во-первых, ничего у крокодилов между зубов не застревает. Так что ни в каких профилактических чистках крокодильи зубы не нуждаются. Во-вторых, на морде и в самой пасти могут оставаться какие-то кровавые ошметки от недавнего пиршества – как соусное пятно на галстуке гурмана после сытного обеда. Но на эти обеденные следы есть свои «потребители-уборщики» – жирные, зеленые, так называемые трупные мухи. Вот они-то и занимаются своими прямыми обязанностями – поеданием останков гниющей плоти.

А что же наши птички? А птички как раз и поедают этих мух. Так что опять же все складно и логично получается. Просто в данной пищевой цепочке теперь еще и мухи объявились.

Номер: 128Выпуск: 3868Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы