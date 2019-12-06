ВИРУСЫ: НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА

Сегодня открыто около двух тысяч видов вирусов. Предполагается, что это лишь очень небольшая их часть. Вирусы постоянно мутируют, откуда-то возникают новые разновидности, иногда вызывающие смертельно опасные болезни типа коровьего бешенства, птичьего гриппа, лихорадки Эбола, СПИДа и других.

Эти безжалостные убийцы клеток кажутся настолько чуждыми всему земному, что многие изучающие их исследователи вполне серьезно утверждают: вирусы явились на Землю из дальнего космоса.

Представители одной из разновидностей вирусов – бактериофаги (пожиратели бактерий) – даже внешне похожи на космический модуль, созданный для высадки на чужую планету с целью взятия проб грунта. Бактериофаг выпускает своеобразные «стойки опоры», которыми намертво прикрепляется к жертве, а затем вонзает в нее свой бур.

Пища вирусам не нужна. Они не потребляют и не усваивают ее. Как признают ученые, по своему устройству вирусы больше похожи на примитивные механизмы, которые преследуют одну-единственную цель: искать живые клетки и встраиваться в них. Но кем, когда и для чего поставлена перед ними такая задача? Специалисты не решаются даже задуматься над этим вопросом.

Человеку примерно два миллиона лет. Возраст вирусов, по всем прикидкам, исчисляется миллиардами лет. Причем существовать в «законсервированном» состоянии они могут бесконечно долго. По сути вирусы бессмертны. Расшифровка нашего генома показала, что в нем полно остатков древних вирусов. Они занимают почти 10 процентов генома человека. Для чего эти остатки там присутствуют – пока неизвестно. Подобные вопросы наука стала обсуждать только в самые последние годы.

Сейчас среди ученых все больше распространяется мнение, что вирусы – это реликты неких доклеточных форм жизни. За миллионы лет эволюции они приспособились к паразитическому существованию в чужих клетках. Также выяснилось, что не все вирусы убивают клетки. Иными словами – они не все смертельно опасны, как это представляется многим, иначе человечество, да и вообще вся жизнь на Земле, вряд ли могли бы существовать.

Номер: 128Выпуск: 3868Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы