КОГДА ЧЕЛОВЕКУ ПЛОХО

На улице человеку внезапно становится плохо. Вы не врач, но это не повод пройти мимо. Ваши быстрые и грамотные действия, возможно, спасут кому-то жизнь. Человек теряет сознание. Что это: сердечный приступ, обморок, падение уровня сахара в крови? В любом случае следует уложить пострадавшего поудобнее, так, чтобы поступала в голову кровь. Затем поручите кому- то вызвать «скорую помощь». Определите, пульс, обратите внимание на возможные изменения в дыхании, цвете кожи на лице и руках – все эти сведения будут очень полезны для врачей «скорой». В присутствии прохожих проверьте содержимое карманов, сумки пострадавшего: некоторые больные, зная, что с ними может приключиться, носят с собой специальные знаки или записки, в которых указано, чем и как помочь.

Если вы не умеете грамотно делать искусственное дыхание, не спешите его проводить. Возможно, больной в этом не нуждается. Процедуру можно проделать – осторожно! – если вы убедились, что человек не дышит, а пульс не прощупывается.

Номер: 128Выпуск: 3868Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы