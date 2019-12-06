САМЫЕ ДОРОГИЕ ПЛЮШЕВЫЕ МИШКИ

В 1994 году на лондонском аукционе был приобретен медвежонок за 110 тысяч фунтов стерлингов. Раньше он принадлежал полковнику Бобу Хендерсону. Эта игрушка, выпущенная в 1904 году, прошла вместе со своим хозяином всю Вторую мировую войну. Сейчас она хранится в музее японского города Ису.

Не менее интересна история черного мишки, купленного за 150 тысяч евро в 2000 году. Этот медвежонок принадлежал к уникальной «траурной» партии игрушек, выпущенной в 1912 году после гибели «Титаника».

Мечтой коллекционеров всего мира также является медвежонок, в животе которого можно хранить термос.

Когда-то была выпущена экспериментальная партия таких медвежат, но тогда она не пользовалась популярностью.

Всего было изготовлено 90 мишек, и сегодня каждый из них стоит не менее 20 тысяч фунтов стерлингов.

Номер: 128Выпуск: 3868Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы