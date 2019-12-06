ПЕЧАТЬ НА БУТЫЛКЕ

До XVII века вино в бутылках не хранили. Оно содержалось в погребе в бочках и разливалось в графины или бутылки только перед подачей к столу. В начале XVII века в Англии появилась удлиненная бутылка из черного плотного стекла, защищавшего вино от света, а следом за ней – пробка, изготовленная из коры пробкового дерева, позволявшая закрывать бутылку с вином герметично. С приходом этих новшеств появилась возможность хранить и транспортировать вина не в бочках, а в бутылках. Торговля вином получила необычайно широкое распространение, в результате чего перед производителями встал вопрос, как уберечь свою продукцию от подделок.

Первоначально виноделы ставили свои печати на сургуче, которым покрывалась пробка бутылки. Но сургуч – материал недолговечный, а печати легко подделать. И к концу XVIII века распространился обычай метить печатями не сургуч, а саму винную бутылку – на завершающем этапе ее производства.

Номер: 128Выпуск: 3868Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы