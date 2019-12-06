КАНАЛИЗАЦИЯ В ПЕЩЕРАХ

Один из самых известных пещерных городов Турции – Озконак, который находится недалеко от города Аванос. Озконак был случайно обнаружен в 1972 году местным жителем по имени Латиф Акар. Сначала он нашел небольшой подземный зал, но позже оказалось, что под землей находится огромный город, соединенный туннелями. Озконак располагается на нескольких уровнях-этажах. Сейчас для посетителей открыты всего четыре этажа этого удивительного города, но известно, что в нем как минимум десять этажей, которые уходят в землю на 40 метров. Любопытно, что древний Озконак обладал сложной системой вентиляционных, канализационных и водопроводных труб. Ученые выяснили, что в городе проживало около 60 000 человек. Интересно, что там имеется множество огромных каменных кругов, которые закрывали входы и выходы в туннели, защищая жителей от нападения врагов.

Номер: 128Выпуск: 3868Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы