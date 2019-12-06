СОКРОВИЩА ОСТРОВА КОКОС

По легендам, на необитаемом острове Кокос у берегов Коста-Рики спрятаны сокровища стоимостью 300 миллионов долларов, вывезенные из Южной Америки. Как гласит опись, это: «113 золотых статуй Девы Марии в натуральную величину, 200 сундуков с драгоценностями, 273 мечей с драгоценными рукоятями, 1000 бриллиантов, 150 чаш и сотни золотых и серебряных слитков». Эти сокровища должен был вывезти британский торговец по имени Уильям Томпсон. Однако Томпсон и его команда поддались искушению богатством и отправились на остров Кокос. Команда якобы закопала там все сокровища, намереваясь вернуться за ними позже. Но их корабль был перехвачен испанцами, и экипаж, за исключением Томпсона и его первого помощника, повесили за пиратство. В обмен на помилование Томпсон согласился показать, где зарыты сокровища, но по дороге сбежал в джунгли, после чего ни Томпсона, ни его клада больше никогда не видели.

Номер: 128Выпуск: 3868Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы