СССР – РОДИНА МОБИЛЬНИКА

Некоторые технические устройства, созданные в Советском Союзе, намного опередили свое время. К сожалению, их внедрения в массовое производство не произошло из-за косности и неповоротливости государственной плановой системы. Ярким примером может служить история первого в мире мобильного телефона, который еще в 1957 году придумал и собрал талантливый советский радиоинженер Леонид Иванович Куприянович. Идея сделать телефонный аппарат передвижным разрабатывалась многими учеными почти сразу после того, как в 1876 году Александр Белл получил в США патент на устройство «для передачи речи и других звуков с помощью электрических волн». В начале XX века был изобретен полевой телефон с катушками проводов для быстрой прокладки новой линии. Чуть позже разрабатывались переговорные устройства, которые предполагалось подключать к специальным розеткам, установленным на столбах вдоль шосce.

После войны сразу в нескольких странах активно создавались системы, позволяющие звонить из автомобиля. Аппаратура была довольно громоздкой – но при ее перевозке в машине это не имело решающего значения. В 1946 году такие устройства начала выпускать «American Telephone and Telegraph Company», основанная еще Александром Беллом. Чтобы говорить, абоненту в автомобиле надо было постоянно нажимать кнопку, а чтобы слушать – отпускать ее. Такая аппаратура стала очень популярной – и даже способствовала увеличению продаж легковых машин. В 1948 году автомобильными телефонами пользовались четыре тысячи американцев, а в 1964 году – уже полтора миллиона.

Радиоинженер Леонид Куприянович был одним из тех, кто занимался проблемами мобильной телефонной связи в Советском Союзе.

В 1957 году Куприянович получил патент на аппарат ЛК-1 («Леонид Куприянович», первый образец), который официально именовался «Устройство вызова и коммутации каналов радиотелефонной связи». Сам инженер называл его радиофоном.

Радиофоном можно было пользоваться на расстоянии до 30 километров от базовой станции. По расчетам Куприяновича, такое устройство должно было стоить от 300 до 400 рублей – тогдашняя цена мотоцикла.

Окрыленный радиоинженер начал работу по усовершенствованию своего мобильного аппарата. Уже через год, в 1958-м, он представил модель, которая весила в шесть раз меньше – около 500 граммов.

B 1961 году изобретатель представил еще одну модель радиофона – она помещалась в ладони и весила всего 70 граммов.

Почему советский мобильник так и остался опытным образцом? Об этом можно только догадываться.

Не исключено, что устройство засекретили – и оно применялось в качестве шпионской аппаратуры. Но гораздо вероятнее, что работы по внедрению радиофона в массовое производство были свернуты из-за конфликта ведомственных интересов.

Номер: 128Выпуск: 3868Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы