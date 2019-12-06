КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НЕНУЖНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ НА НАШЕМ ПУТИ

У каждой страны есть свои символы. Они различны по оформлению и геральдической значимости. Нет сомнения, но у всех есть одно главное человеческое, народное, неполитическое изображение, которое говорит о роде, земле, мире и надежде на будущее. Этот символ – мать с ребенком на руках.

Во все времена человек рисовал мать и ребенка, понимая, что от этого природного явления зависит многое, если не все.

На первых иконах были написаны именно Пресвятая Богородица и ее дитя. Сегодня во всех мировых религиозных храмах такие образы матери находятся на самых видных местах и почитаются как святыни, символ чистоты и дарования жизни.

22 ноября в центре Сухума этот символ был расстрелян нагло и цинично. За несколько минут были попраны общечеловеческие нормы, наши народные традиции, уважение к женщине- матери. Таким символом сегодня в нашей республике по стечению обстоятельств стала Доминика Акиртава – молодая мать и гражданка своей страны.

Преступный мир показал свое истинное лицо. Для достижения своих целей они ни перед чем не остановятся. И как показал этот случай, их жертвами могут быть люди, далекие от мира понятий и мщения.

Не вина Доменики, что она была на работе и делала свое дело профессионально. Вина тех преступников, которые устроили показательную бойню в центре города, среди гражданского населения, детей.

22 ноября у ресторана «Сан Ремо» пули попали в Мать – Родину, Мать – столицу, во всех наших матерей, которые потеряли мужей, сыновей, дочерей в Отечественной войне народа Абхазии. Роковые выстрелы перевернули страницу, которая останется кровавой на пути нашего дальнейшего развития.

Трагедия, произошедшая 22 ноября в Сухуме, должна заставить всех руководителей и соответствующие структуры республики сделать решительные шаги в противодействии укрепляющейся у нас ОПГ.

Особая благодарность нашим врачам, которые делают все возможное, чтобы символу-жертве Доминике Акиртава облегчить страдания и дать надежду ее ребенку на жизнь с любимой мамой в будущем.

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P.S. Пока номер готовился к печати, пришло официальное сообщение, что пострадавшая в результате стрельбы в Сухуме 22 ноября Доменика Акиртава умерла 3 декабря, не приходя в сознание. Пулевое ранение в голову было очень тяжелое, хотя тактика лечения наших врачей была правильной и всесторонней. С этим согласились и российские врачи, которые прибыли на помощь своим коллегам.

Подавляющее большинство нашего общества искренне переживало и молилось за здоровье Доминики, надеясь на благополучный исход. Сегодня все мы вновь переживаем уже по случаю ее смерти, из-за распоясавшейся криминальной обстановки в республике, либерального подхода к нарушителям Закона и их щадящего наказания за злостные преступления.

Надеяться, что Всевышний сам расставит все точки над i, недостаточно. На то он и дал нам разум, чтобы мы делали правильные выводы и исправляли свои ошибки. Тем более если мы хотим построить правовое государство, где будут царить Закон, неотвратимость наказания, а наши граждане будут чувствовать себя защищенными.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 128Выпуск: 3868Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА