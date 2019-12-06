ПАМЯТЬ ДОЛЖНА ЖИТЬ ВЕЧНО

В Министерстве обороны РА

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, на территории парка культуры и отдыха «Патриот», будет воздвигнут главный храм Вооруженных сил РФ, посвященный павшим в годы Великой Отечественной войны. Его строительство планируется завершить до 9 мая 2020 года. В выставочном зале храма создадут видеоряд «Дорога памяти» из портретов участников Великой Отечественной войны. В нем можно будет увидеть и фамилии бойцов из Абхазии. Для этого необходимо создать базу данных. Этой теме было посвящено совещание, прошедшее в Министерстве обороны РА.

Первый заместитель министра обороны, начальник генштаба ВС РА Василий Лунев сообщил, что 27 февраля 2019 года в Министерство обороны РА поступило обращение от Министерства обороны РФ с просьбой оказать содействие в поиске и представление информации в мультимедийном формате в архив Минобороны РФ для формирования сведений об участниках Великой Отечественной войны призывавшихся из Абхазии. «Мы приступили к сбору информации. На сегодняшний день в оборонном ведомстве страны имеется информация о 31 ветеране. Работа по сбору материалов продолжается, но своими силами мы не можем собрать полный список. Поэтому мы просим всех граждан, чьи родственники принимали участие в боевых действиях в 1941– 1945 гг., предоставить нам информацию о ветеранах».

Его слова подтвердил начальник архива Министерства обороны РА Валериан Агумава: «Как известно, из Абхазии на фронт ушло более 55 тысяч человек. Более 17 тысяч не вернулись на родину. К сожалению, у нас нет полной информации об участниках Великой Отечественной войны. Это связано со многими аспектами: миграцией населения, грузино-абхазской войной, во время которой были сожжены архивы. Нам необходима помощь населения».

Для увековечения памяти информацию о своих родственниках, принимавших участие в боевых действиях в 1941– 1945 гг., выходцах из Абхазии, необходимо предоставить в военный комиссариат по месту жительства, на электронную почту cyxym68@mail.ru или же по телефону 229-77-51.

Мадина ЧАГАВА

(Фото автора)

Номер: 128Выпуск: 3868Рубрика: политикаАвтор: Мадина ЧАГАВА