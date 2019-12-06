НОВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ О ВОЙНЕ «ПОДВИГ «ПРОМЕТЕЯ»

АИААИРА – 26

Многих приезжающих в Абхазию на отдых до сих пор поражает исход войны абхазского маленького и безоружного народа с матерым, вооруженным до зубов грузинским агрессором. Все, что до этого было написано об этой войне, не дает объяснения этому удивительному феномену: в чем же состоял секрет непобедимости абхазского народа? Многие авторы объективно подчеркивают несгибаемую волю и героизм абхазского народа в борьбе с врагом за свою свободу и независимость. При всем этом отводится решающая роль помощи со стороны наших братьев с Северного Кавказа, донского казачества, зарубежной диаспоры и других.

Автор художественного произведения в стихах «Подвиг «Прометея»» Поздняков В.И., доцент АГУ, беря за основу исторические факты грузино-абхазской войны 1992-1993 гг., раскрывает суть этого подвига через взгляд опытного педагога, позволяющего путем анализа моральных качеств противоборствующих сторон сделать закономерный вывод о победе абхазских защитников от грузинских захватчиков.

Произведение начинается с эпиграфа о прописной истине: «В войне священной побеждает тот, кто защищает свой народ». В нем заложена главная идея произведения.

Повествование о главном герое Руслане в образе «Прометея» идет в тесном контексте со многими военными действиями. Руслан – «Прометей» получил свое второе имя по сложившейся легенде и сказанию о том, что в местах Кавказских гор, где был прикован к скале Прометей, продолжало свой род прометеево потомство, так названное за свою непримиримость к врагам, неукротимую волю и стремление к свободе. В народном эпосе практически параллельно существовал такой же народный герой Абрскил.

Здесь идет речь не только о войне, а о героическом подвиге защитников Апсны как на фронте, так и в гражданском тылу. Образ Прометея – символ самопожертвования. Под этим именем автор изображает героя на основе лирических преданий о героях прошлого, таких как Сатаней Гуаща, Кяхба Хаджарат, Абрскил – Прометей, Нарт Сасрыква, сравнивая их с настоящими героями, сражавшимися с врагом за свободу своей Родины. Автору пришлось заглянуть в далекое историческое прошлое с целью подчеркнуть важность памяти народной, на основе которой хранится и укрепляется неукротимый дух народа. Как раз в лице главного героя Руслана – Прометея автор воплощает основные черты своего народа, совокупность всех высших нравственных качеств: аламыс, достоинство, благородство, свободолюбие, чувство долга, верность своему долгу.

На примере одной семьи из села Лыхны автор приводит образец высоконравственного воспитания детей, любящих свой край, народ как родную мать. Рассказы матери о героическом прошлом людей их села рождали у сына чувство патриотизма. Он становится студентом АГУ, круг его познаний расширяется. Он мужает и готовится в любой момент встать на защиту родной земли. Хорошо зная героическое прошлое, Руслан стал сравнивать свой народ с античным героем – Прометеем.

Впоследствии, во время войны, это имя было присвоено отряду, которым командовал Руслан. Этим же именем его звали все однополчане.

Тема героизма раскрывается не только в образе Руслана, она подчеркивается и в мудром руководстве Главнокомандующего Владислава Ардзинба, а также командующего Восточным фронтом Мираба Кишмария. Незабываемые эпизоды отражены в боях за освобождение г. Гагры, в кровопролитных штурмах стратегических высот: Цугуровки, Ахбюк, Шромы, столицы Абхазии г. Сухума.

Тема борьбы добра со злом, принесшим смерть и разрушение, проходит параллельно через все произведение и венчается Победой. Зло – это вражеский налет на мирные города и селения. Все, что радовало нашу душу, украшало природу, как божественное создание, превратилось в пепел. Силой оружия враг обездолил и погубил тысячи людей, оставил их без крова и пищи, многие стали беженцами. Жизнь Абхазии висела на волоске, враги уже праздновали победу. Однако народ собрал все свои внутренние силы и победил.

Автор раскрывает силу духа неодолимого добра, которое победить невозможно. Прежде всего это нравственный хребет абхазов, переломить который не удавалось ни одному завоевателю.

Министр обороны РА, генерал армии Кишмария по этому поводу писал: «Морально закаленный на протяжении столетий прадедами, дедами народ сформировал духовную способность переносить испытания войны, готовность к самопожертвованию».

«У каждого народа существует своя субстанция – основа саморазвития, сущность всех вещей и явлений. Одной из важных таких вещей является самозащита и самосохранение народа, основанная на вековых духовных устоях. Это и есть моральный хребет абхазов. Переломить то, что заложено народом веками, никому не под силу».

Город Гудаута в произведении становится центром мобилизации всех моральных и физических сил в борьбе с неприятелем. Отсюда уходили на фронт и приходили с фронта, здесь главный военный госпиталь, куда привозили с поля боя раненых и мертвых. Здесь же располагался Генеральный штаб главного военного командования, возглавляемого В.Ардзинба, Первым Президентом Республики Абхазия.

Одним из главных идеологических оружий против врага стало абхазское радио, разоблачающее козни и ложь противника, вдохновлявшее бойцов на новые подвиги. Через абхазское радио мир впервые услышал о грузино-абхазской войне.

Город Гудаута привлек внимание людей всей планеты, решалась судьба маленькой страны – Абхазии. Здесь пересекались информационные потоки, которые превращались в настоящие сражения за правду, побеждая ложь и клевету противника. Информация о том, что Абхазский госуниверситет продолжает здесь свою работу, парализовала захватчиков. Они трубили на весь мир, что «Гудаута вот-вот сдастся, и сепаратисты предстанут перед международным судом». Мечта агрессора не сбылась – враг заслуженно потерпел поражение.

С особой теплотой представлена в произведении мать героя, которую сын назвал Сатаней Гуаща – по образу, полюбившемуся Руслану из эпоса «Нарты».

Это она при всей любви к сыну напутствовала его на ратный подвиг и вселяла в него уверенность в победе над врагом. Из семьи ушли на фронт отец, сын и дочь. Мать с болью и душевными страданиями осталась одна, но и она не сидела сложа руки, а работала в тылу, отдавая последние свои силы для Победы.

Тема преемственности, интеллектуального потенциала, богатой духовности абхазского народа – все это подчеркивается в отдельных эпизодах, отражающих историческую действительность. Так, место рождения самого героя произведения выбрано с. Лыхны как исторический центр борьбы народа за свободу и независимость многострадальной Апсны. Там из поколения в поколение передавались лучшие традиции трудолюбия и любви к родному краю, воспитывались известные государственные деятели, патриоты и революционеры, боровшиеся за свои национальные права и государственность.

Лыхны – это абхазский «космодром», откуда стартовали лучшие сыны Отечества. На лучших традициях вырастал герой произведения Руслан – Прометей.

Но не только одно с. Лыхны стало колыбелью наших героев. Нет в Абхазии уголка, где бы не было своих героев или талантливых от природы людей. Щедра абхазская земля талантами.

Опасность подстерегала героя на каждом шагу. Он со своим отрядом выполняет с риском для жизни военные операции: десантируется в тыл врага, очищает занятый врагом коридор-проход от моря до Очамчырской трассы, подрывает вражеские дзоты, наконец, освобождает пленных девушек, которых везли на расстрел. Он даже не знал, что в группе спасенных была его родная сестра, ранее пропавшая без вести. Вражеский выстрел из пулемета обрывает его жизнь. В объятиях сестры он в последний раз открывает глаза и с ее именем на устах умирает.

На примере героев произведения: Руслана, Лакута Зарандия, безымянных персонажей, воплощающих массовый героизм народа, раскрываются те высокие морально-этические качества, которые позволили одержать победу над злейшим врагом.

Заключительная часть произведения «Бессмертие» звучит как реквием по погибшим героям в лице Руслана – Прометея, отдавшего свою жизнь во имя свободы и независимости Родины.

К подножью золотого обелиска

Пойдет народ к тебе во все века

Своей душой и сердцем поклониться –

Твой подвиг не забудут никогда.

Иван ТАРБА, доктор философских наук, участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Номер: 128Выпуск: 3868Рубрика: обществоАвтор: Иван ТАРБА, доктор философских наук, участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.