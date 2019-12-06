КОЛЫБЕЛЬ АМШЕНСКИХ АРМЯН

СЕЛУ МЦАРА – 140 ЛЕТ

История села Мцара началась 140 лет назад в ставшей для ее жителей новой родине – Абхазии. Это было время глобальных перемен для представителей двух народов. Армяне были вынуждены покинуть Турцию после известных событий и найти приют в стране, которую волею судьбы оставили коренные жители – абхазы, нашедшие свою родину в Турции. Через 140 лет в одном из красивейших сел Гудаутского района, откуда открывается невероятный вид на Главный Кавказский хребет, собрались дети, внуки и правнуки первых переселенцев.

Мцара по праву считается первым селом в Абхазии, в котором стали компактно проживать амшенские армяне из Турции. Это были те первые 400 человек, дошедшие до земли, что их приняла. Как свидетельствуют сохранившиеся данные, на двух кораблях 85 семей сошли у берегов современной Пицунды и Бамборы. Их путь лежал к Мцаре, но тогда они еще не знали, где именно найдут свой приют. А сегодня, через 140 лет, полноправные хозяева встречают своих гостей по-абхазски и говорят «Бзиала шэаабеит!» каждому, кто пришел разделить с ними радость праздника.

Председатель армянской общины Гагрского района Хачик Миносян отметил, что у села Мцара особый статус – это первое поселение армян на территории Республики Абхазия. Здесь в 1881 году была построена армянская церковь, в 1883 при ней открыли церковно-приходскую школу, первую армянскую школу, в ней учились и дети из других сел. Он с благодарностью вспоминает всех своих учителей и от имени одноклассников благодарит за терпение и любовь, которую они ощущают до сих пор.

Гостями праздника и его участниками стали вице-президент РА Аслан Барцыц, депутаты Парламента РА Левон Галустян, Дмитрий Гунба, Ашот Миносян, Левон Дащян.

Учитель истории Жора Оганесян остановился на исторических фактах, связанных с возникновением поселения Мцара: «140 лет назад с территории Турции амшенские армяне прибыли в Абхазию. Здесь с пониманием отнеслись к этим людям, так как их судьба была схожа с судьбой абхазов, которые испытали на себе ту же участь. На благодатной земле трудолюбивый народ начал осваивать новые земли. Основным их занятием стало табаководство, и выращивали они знаменитый сорт табака «самсун». По праву наше село считается колыбелью амшенских армян в Абхазии, именно отсюда начинаются новые поселения и села в республике. Мы всегда старались и прикладывали много сил, чтобы сохранить веру, культуру и родной язык. На протяжении всех веков именно это нас и сохраняло».

У каждого города и села есть нечто особенное и неповторимое, чего нет больше ни у кого. У мцарцев, кроме того, что здесь проживает трудолюбивый и гостеприимный народ, есть и свои, как принято сейчас говорить, бренды. И это, в первую очередь «мцарские» яблоки, которые мы все очень любим за их вкусовые качества. Эту историю передают из уст в уста внуки и правнуки того самого любителя плодовых насаждений, который, рискуя своей жизнью, вывез из Турции несколько черенков яблони. Они прижились на новом месте, дали первый урожай, и вот уже почти 150 лет каждую осень сочные и очень вкусные мцарские яблоки становятся любимым лакомством. Среди потомков того дальновидного садовода – его правнук, который преподает в средней школе историю, Жора Оганесян.

Село Мцара развивалось по своим историческим законам. На земли, которые заселяли абхазы и затем вынуждены были ее покинуть, пришли армяне, чтобы найти здесь свой дом, кров, Родину. И в том, что это осуществилось, нет сомнений, здесь звучит родной армянский язык, на свадьбах поют армянские песни, готовят национальные блюда.

Еще один бренд села – табак самсун, который здесь возделывали. О его качестве говорит и тот факт, что именно этот сорт закупали многие именитые фирмы и добавляли в местные сорта табаков как ароматизаторы. Кстати, если зашла речь о табачном производстве, то не могу не отметить, что праздничные торжества, которые проходят в селе Мцара, как и это, юбилейное, проводится в помещении табачного склада, использующемся теперь в другом качестве. Конечно, история села – это, прежде всего, люди, которые здесь жили, живут и будут продолжать славные традиции своих предков. И глядя на счастливые лица тех, кто искренне радовался встрече с земляками, приехавшими из Сочи, Адлера, Лоо, Москвы, Гагры, других городов и сел Абхазии, понимаешь, что их всех, объединяет одно – они родились в селе Мцара, здесь их исторические корни, отсюда начинался их путь в большую и взрослую жизнь. Но они не теряют связей со своей исторической Родиной. За несколько дней до торжества я рассказала по телефону, что еду на праздник в Мцару, и наш близкий родственник Арутюн Миносян рассказал, что их семья родом из села Мцара. Что его дед Погос Миносян был председателем колхоза «Мцара» в довоенные 40-е годы, а его отец Арутюн Погосович, которому скоро исполнится 97 лет, более 70 из них посвятил любимому делу – работал врачом-стоматологом, и эту семейную традицию продолжает его сын в Москве. Это только один пример семейных традиций мцарцев, который стал известен мне. А таких примеров сотни. Отсюда вышли врачи, строители, музыканты, педагоги, журналисты. И самое важное, что никто из них не забывает свое родное село, то место, откуда они родом, своих учителей, свою школу, о которой хочу сказать отдельно.

Школа сегодня живет и развивается. И во многом благодаря энтузиазму учителей, которые работают и понимают, что нельзя оставлять детей без будущего. При этом она давно нуждается в реальной помощи и поддержке. Но это уже другая тема и отдельный материал. Хотя не отметить труд учителя я не могу. Хорошо, что они понимают важность своей профессии и трудятся на благодатной ниве. Недаром все выступавшие на празднике гости, бывшие ученики и выпускники этой школы, вспоминали своих учителей и любимую школу словами благодарности. Это та самая первая армянская школа в Абхазии. Вначале здесь построили армянскую церковь, потом при ней начала действовать церковно-приходская школа, и только потом в селе была открыта общеобразовательная школа.

Когда началась Отечественная война народа Абхазии, жители села не могли оставаться в стороне и ждать приказов. Они с первых дней взяли в руки оружие и ушли защищать свою Родину от врага. Это позже сформируются военные подразделения, батальоны. Это позже мы узнаем имена героев Абхазии, которые сделали все возможное, чтобы на нашей общей Родине воцарился мир. Не всем было суждено дойти до победного дня. И в этот праздничный день мы вновь вспоминали всех, кто отдал свою жизнь за мир и благополучие. Посмертно. Председатель армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян передал семье погибшего Жоры Кочконяна медаль «За Победу».

Отметим еще один, на первый взгляд, незначительный факт. А может, весьма значимый. Гостей встречали и потчевали своими блюдами мцарские женщины, прекрасные труженицы. Знаем мы их не первый год, это они привозят на гудаутский рынок свою витаминную продукцию – овощи, фрукты, зелень, весеннюю рассаду овощей и даже цветы, которые украшают наши дворы и палисадники. Встретившись на их территории, мы были несказанно рады встрече. От эмоций даже заблестели глаза – так радушно нас встречали, как самых дорогих гостей. И несмотря на усталость, эти прекрасные женщины, не снимая своих фартуков, пустились в пляс, когда зазвучали танцевальные мелодии. Высший балл организаторам юбилейных торжеств!

Рядом со мной за праздничным столом оказался эмоциональный, разговорчивый и веселый мужчина. Он очень хотел поделиться своими эмоциями, что ему и удалось. Он привлек наше внимание и рассказал о своем детстве в этом селе, даже вспомнил свою первую увлеченность – молодую учительницу. В его жизни все сложилось – семья, дети, внуки. А вот любовь к родному краю, где он вырос, начинается с села Мцара, где покоятся его предки. Он давно не живет здесь, но его взрослые городские дети знают, что их отец по-настоящему счастлив, когда приезжает домой, в Мцару. Все, что он рассказал, шло от сердца. А когда началась официальная часть, оказалось, что мой «сосед» – один из главных организаторов этого праздника, представляющий сочинскую диаспору.

Для жителей села Мцара первый день зимы стал большим и светлым праздником. И хоть погода не особо побаловала в тот день солнцем, тепло, которое шло от человеческих рукопожатий, согревало. И дало надежду и уверенность, что впереди у этого села и его жителей еще много юбилейных дат. Пусть будет так!

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

Номер: 128Выпуск: 3868Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району