НА ЮБИЛЕЙНОМ МЕРОПРИЯТИИ В ТАГАНРОГЕ

Президент Торгово-промышленной палаты РА Тамила Мерцхулава приняла участие в торжественном заседании, посвященном 25-летию со дня основания Союза «Таганрогская межрайонная торгово-промышленная палата», которое прошло в городе Таганроге Ростовской области.

Выступая на юбилейном мероприятии, Тамила Мерцхулава поздравила весь коллектив Таганрогской палаты и лично ее президента Рястема Амерханова с юбилеем и пожелала их организации дальнейшего развития и успешного процветания, новых достижений в работе и успехов во всех начинаниях на благо города Таганрога.

Она напомнила историю взаимоотношений между ТПП РА и Союзом «Таганрогская межрайонная Торгово-промышленная палата».

«Союз «Таганрогская межрайонная Торгово-промышленная палата» является одной из первых региональных палат Российской Федерации, протянувших руку помощи в становлении и структуризации нашей организации. Вы были и в числе первых организаций, подписавших соглашение о взаимном сотрудничестве с ТПП РА», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

Она также отметила, что «именно деловые и дружеские отношения между первым президентом ТПП Абхазии Геннадием Леонидовичем Гагулия и Рястемом Амерхановым на протяжении многих лет способствовали укреплению и развитию сотрудничества между палатами».

«Надеюсь, что и в будущем наши организации будут оставаться надежными деловыми партнерами», – сказала Тамила Мерцхулава в заключение своего выступления.

Президент ТПП РА преподнесла Рястему Амерханову памятный подарок – набор серебряных монет с изображением абхазских храмов.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 128Выпуск: 3868Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА