ЗАЩИТНИКИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ ПРОЙДУТ КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ В АБХАЗИИ

В Министерстве по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики прошла встреча Полномочного представителя Абхазии в Приднестровье Александра Ватамана с заместителем министра по социальной защите и труду ПМР Олегом Федотовым.

Основной темой встречи стало обсуждение вопросов, связанных с протезированием приднестровских инвалидов в Абхазии в Республиканском реабилитационном центре, а также организационный план работы по данному направлению, который включает подготовку Договора на протезирование в 2020 году, порядок его подписания и реализации.

Пребывание в Абхазии инвалидов – защитников Приднестровья и их протезирование осуществляются на основании Договора, заключенного подведомственными организациями Министерства по социальной защите и труду ПМР и Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА (Республиканским реабилитационным центром в Гагре и ГУ «Республиканский центр по протезированию и ортопедии» в Тирасполе).

В 2018 году программа протезирования инвалидов – защитников Приднестровья в Абхазии позволила принять в Республиканском реабилитационном центре две группы приднестровских инвалидов – защитников Приднестровья.

Номер: 128Выпуск: 3868Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия