НЕОБХОДИМОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба осмотрел обновленную, оснащенную современным оборудованием фитосанитарную лабораторию Государственной инспекции по карантину растений.

Заведующая лабораторией Госинспекции по карантину растений Майя Шинкуба отметила, что обновление и оснащение лаборатории в значительной степени расширяет возможности для эффективного проведения исследований:

«Впервые за послевоенный период появилась возможность обновления и оснащения лаборатории необходимым оборудованием. Мне бы хотелось выразить глубокую признательность руководству нашей страны во главе с нашим Президентом за создание необходимых условий для эффективного проведения лабораторных исследований. Наши возможности по проведению всех требуемых видов экспертиз намного расширились».

Глава государства подчеркнул, что результаты работы лаборатории должны оперативно использоваться для своевременного принятия мер по предотвращению завоза вредителей и их локализации.

Номер: 128Выпуск: 3868Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА