РЕШАТЬ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

5 декабря Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба представил нового министра внутренних дел Рауля Смыр коллективу ведомства.

«Поручения, которые были даны на Совете безопасности и должны были быть отработаны по горячим следам, не были выполнены. По этим результатам были сделаны выводы. Эти шаги не были приняты под давлением общественности, они были обозначены до начала всего того, что происходило потом», – сказал Президент.

Президент отметил, что необходима более скоординированная работа правоохранительных структур. Глава государства подчеркнул, что перед министром внутренних дел Раулем Смыр стоит задача по раскрытию преступления, совершенного 22 ноября в Сухуме. Президент также отметил необходимость со стороны личного состава МВД оказать поддержку новому руководителю для обеспечения качественной работы ведомства.

Номер: 128Выпуск: 3868Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА