МИНИСТР МВД РА

Смыр Рауль Кязимович родился 5 марта 1953 г. в с. Куланырхва Гудаутского района.

В 1972 г. окончил среднюю школу в родном селе.

– 1972 г. – 1975 г. – служба в ВМФ СА;

– 1979 г. – студент Ворошилов-градского строительного техникума;

– 1983 г. – окончил полный курс Горловского автотранспортного техникума;

– 1989 г. – военнослужащий Внутреннего полка МВД Абх. АССР;

– с 1993 по 2005 гг. – начальник отдела внутренних дел Администрации Сухумского района;

– 2005 г. – в распоряжении кадров МВД РА;

– с 2006 г. по настоящее время занимал должность заместителя начальника МОБ – начальник управления общественной безопасности МВД Республики Абхазия.

Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. (командир 1-й роты, 1-го батальона, 1-й бригады; и.о. командира Эшеро-Афонского батальона).

Указом Президента Республики Абхазия присвоено звание Героя Абхазии; кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени.

Награжден нагрудным знаком ветерана Абхазской гвардии; медалью «За Победу».

Также награжден различными ведомственными знаками отличия: нагрудным знаком «Отличник милиции МВД РА»; нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД РА»; медалью «За доблесть в службе», медалью «За безупречную службу» 1,2,3 степеней.

Номер: 128Выпуск: 3868Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс