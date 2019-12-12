УВЕДОМЛЕНИЕ

О реорганизации в форме слияния Государственного управления связи и массовых коммуникаций Республики Абхазия

Государственное управление связи и массовых коммуникаций Республики Абхазия, во исполнение Указа Президента Республики Абхазия от 28.10.2019 г., №284 «Об утверждении структуры Кабинета Министров Республики Абхазия», проводит процедуру реорганизации в форме слияния в Государственное управление Республики Абхазия по энергетике транспорту и связи.

Требования кредиторов реорганизуемого Государственного управления связи и массовых коммуникаций Республики Абхазия могут быть заявлены до 31 декабря 2019 года со дня публикации настоящего сообщения (уведомления) по адресу: г. Сухум, ул. А. Сахарова, д. 38. тел. +7(840) 226-27- 44.

Номер: 131Выпуск: 3871Рубрика: обществоАвтор: Государственное управление связи и массовых коммуникаций Республики Абхазия