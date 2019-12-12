АКИТА-ИНУ – СОБАКА-САМУРАЙ

Благородство наших меньших друзей

Недавно мы в Абхазии отмечали международный день домашних животных. Практически у всех в домах живут питомцы: кошки, попугаи, хомяки, и, конечно же, собаки. К ним у меня особое отношение…

В Стране восходящего солнца, вдали от шумного мегаполиса, между завораживающей красотой долины сакур и кристально-изумрудного озера Касумигаура расположена деревня Акита. Именно там, по свидетельствам археологов, 8 тысяч лет назад на свет появились изумительной красоты щенки, с присущими для этого региона узким прищуром глаз, круглой мордашкой, скрученным в спиральку хвостом. Ярко-рыжая с плавным переходом в белый цвет плюшевая шерсть собаки напоминала раскрывшиеся бутоны сакуры. Весть о рождении прелестных щенков вмиг облетела Японию. А местные жители скромно назвали их акита-ину, что в переводе означает собака из Акита.

За века существования порода пережила многое. Акита-ину называют сокровищем нации, и неспроста. В древности ее использовали для охоты, но в XVII веке все изменилось. Акита-ину стали использовать как сторожевых собак японские императоры. Находясь при дворе японских правителей и высокопоставленной знати, акиты превратились в элитных собак и стали недоступны простым крестьянам и охотникам. Один из императоров Японии издал указ, по которому человек, обидевший акиту, попадал в тюрьму, а убивший ее подвергался смертной казни. Со временем ситуация изменилась, и акиту-ину разрешили приобретать рядовым гражданам. В годы Второй мировой войны история породы едва не оборвалась. Собак брали на фронт, так как их сила, отвага и мощь могли значительно помочь японской армии. Кроме того, собакам нашли печальное и глупейшее применение: из их шкур шили военную одежду. Практически всех их перебили. Только с огромным трудом заводчикам удалось возродить породу. Акита-ину отличается не только гордым и независимым нравом, но и удивительным спокойствием. Лает акита-ину – собака-самурай только в случае крайней необходимости. Эта собака – символ самоотверженности и верности.

В 1932 году на всю Японию прославился акита-ину по кличке Хатико. Он каждый день встречал хозяина, возвращавшегося после работы на электричке. А после смерти хозяина в течение девяти лет пёс в одно и то же время приходил на станцию и продолжал ждать. Хатико был воздвигнут памятник. Сегодня статуя Хатико у станции Сибуя является местом встречи влюблённых, а сам образ пса в Японии стал примером беззаветной любви и верности. На истории Хатико были основаны фильмы 1987 года «История Хатико» и ремейк 2009 года «Хатико: самый верный друг» с участием Ричарда Гира.

В Японии к этой породе собак относятся с особым трепетом. И дарят ее только в знак крайнего уважения. Так, в 2012 году губернатор северной японской префектуры Акита Норихисой Сатакэ в качестве благодарности за помощь в ликвидации последствий мощного землятресения и цунами подарил ценка акита-ину по кличке Юмэ (Мечта) президенту РФ Владимиру Путину. А в 2018 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ подарил щенка породы акита-ину по кличке Масару (Победа) олимпийской чемпионке из России по фигурному катанию Алине Загитовой.

Тот, кто говорит: «Счастье нельзя купить», никогда не покупал щенка.

Впервые увидев щенка этой породы по телевизору, я бесповоротно в него влюбилась. Вопрос о покупке даже не стоял. Все было решено… Уже более года у меня в доме живет акита-ину по кличке Дори. Красота, доброта, величие характера гармонично сочетаются с преданностью и любовью к хозяевам. За короткий промежуток времени она раскрыла весь свой потенциал. В ней преобладает поистине самурайская мудрость, выдержка, а иногда и дерзость. Впрочем, агрессией акиты не славятся, но, как положено, за себя постоят смело. Покупая щенка, я даже и представить себе не могла, что в аките прекрасно сочетаются положительные качества собаки и человека. Только, пожалуй, одной человеческой черты характера у нее нет – способности к предательству. Но в этом ее преимущество. Встречает и провожает меня на работу, составляет мне компанию в любом походе. В Абхазии соотечественников Дори не так уж и много, но проживают. С ними она иногда встречается на набережной во время прогулки. Земляки узнают друг друга и мило здороваются, виляя хвостами.

В рационе питания у Дори помимо сухого корма – рис, рыба, говядина. Как истинный патриот Японии, собака ест только «национальные блюда». Стоит признаться, что и меня она пристрастила к японской кухне, да так, что роллы мы уплетаем вместе и наперегонки. Подруга, помощница, член семьи. Дори меня научила главному: верить, любить и быть рядом. В последнее время я часто вспоминаю строки из стихотворения Розенбаума: «Нам до собак еще расти, чтоб вровень встать с их благородством…»

Мадина ЧАГАВА

(Фото автора)

Номер: 131Выпуск: 3871Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА