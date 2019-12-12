75 ЛЕТ ПОБЕДЕ

Почтовый теплоход «Абхазия» в годы войны был переделан под плавучую санитарную часть, в 1943 году он был потоплен в Черном море.

Воины Абхазии героически защищали советскую Родину в Брестской крепости, на Кавказе, на подступах к Москве, у стен Ленинграда и Сталинграда, под Севастополем, Новороссийском и Одессой, освобождали страны Европы.

Экономика Абхазии в годы войны была перестроена на военный лад. Данный процесс происходил в тяжелых условиях. Большинство мужчин ушло на фронт. В Абхазии развернулось движение женщин, стариков и подростков под лозунгом: «Заменить на производстве мужей, отцов и братьев, ушедших на фронт». Они шли даже работать в шахты. Так, в «Ткварчелугле» работало до 900 женщин. Такое же положение было и в сельском хозяйстве страны.

Более 55 тысяч человек воевали в небе, на земле и море, из них 15 500 были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа солдат из Абхазии.

17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.

Номер: 131Выпуск: 3871Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.