ИНФОРМАЦИЯ

6 декабря 2019 года состоялось заседание Координационного совета русских общин российских соотечественников в Республике Абхазия, на котором было принято решение о выборе нового председателя КС и заместителя председателя КС в связи с истечением срока их полномочий.

Председателем КС единогласно избран председатель Гагрского общественного объединения «Русская община «Соотечественник» Макляк Андрей Васильевич.

Заместителем председателя КС избран председатель общественной организации «Союз граждан России» Никульников Анатолий Михайлович.

Члены Координационного совета обсудили текущие вопросы и вопросы работы КС на предстоящий календарный год.

Очередное заседание КС состоится 24 января 2020 года.

Номер: 131Выпуск: 3871Рубрика: обществоАвтор: Координационный совет русских общин