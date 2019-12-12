«GAGRA FASHION DAY» – ИЗ МИРА МОДЫ!

Новости Гагрского района

В отеле «Амра-Парк» в Гагре состоялось мероприятие «Gagra Fashion day» – современный формат светского события, посвященного моде и красоте. И первый дебютный выход его прошел на ура! В рамках мероприятия свою коллекцию представили российские дизайнеры, такие как Тиана Вернер, Наталья Улезько, а также местные магазины женской одежды: «B.E.L. – concept», «Mone collection», детские магазины «Колибри», «Showroom», «Dress for Princess». Среди участников был отмечен самый юный дизайнер из дома моды Вячеслава Зайцева, Софья Терёшина. Ей всего лишь 10 лет, при этом она сама придумывает и шьет одежду. И в дефиле принимали участие две маленькие модницы, которым по 4 годика.

В перерывах между показами коллекций гостей своими выступлениями радовали танцевальные коллективы «Путь танца», «We of dens» в сопровождении музыки DJ «Каприз».

Организатором «Gagra Fashion day» является директор модельного агентства «SL models» Сария Еник, официальным партнером – «Коффе Роззи». Финансовую поддержку оказала Администрация Гагрского района. Организатор отдельную благодарность выражает молодежной организации «Апстазаара», зав. отделом молодежи Администрации Гагрского района Алану Макоеву, депутату собрания Гагрского района Ревазу Бения, руководству отеля «Амра-Парк» и ресторана «Пирс» за поддержку и помощь. Сария Еник отмечает, что в дальнейшем они планируют проводить более масштабное дефиле с еще большим количеством участников. «Fashion day» – прекрасная площадка для начинающих дизайнеров и для тех, кто хочет представить свои коллекции. Его участники имеют возможность обмениваться опытом, увидеть и узнать для себя что-то новое. «SL models» в Гагре работает около 6 месяцев. За это время агентство уже набрало своих слушателей в возрасте от 4 до 25 лет. Здесь они получают знания о моде и стиле, а также о дизайнерском искусстве. Кто знает, может, с открытием такого рода модельных агентств в нашей стране получит развитие модельная индустрия.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району

Номер: 131Выпуск: 3871Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»