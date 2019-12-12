НА ПОДСТАНЦИИ «БЗЫБЬ-220» УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ ТРАНСФОРМАТОР

Новости Гагрского района

7 октября в результате удара молнии на подстанции «Бзыбь-220» вышел из строя трансформатор АТ-2. Из-за того, что второй имевшийся на подстанции трансформатор был вывезен на плановый ремонт, и потому данная подстанция оказалась полностью обесточенной и прекратила подачу электропитания в Гагрский район. Было принято решение экстренно вернуть и ввести в работу вывезенный на ремонт трансформатор АТ-1, после чего начались работы по выявлению причины выхода из строя трансформатора АТ-2. Оказалось, что этот трансформатор эксплуатировался более 50 лет. Из-за износа, что усугубилось также постоянными перегрузками и перепадами напряжения, оказалась поврежденной главная изоляция бумажно-масляной обмотки трансформатора, так что он не подлежит ремонту. Силами РУП «Черноморэнерго», по железной дороге оперативно был доставлен новый трансформатор мощностью 125 мегаватт. Почти целый день трансформатор перегружали с железнодорожной платформы в специальный грузовой автомобиль, а затем данный агрегат был передислоцирован на подстанцию «Бзыбь-220». До того, как 29 ноября приступили к подключению трансформатора к сети 220 и запуску, рабочая составляющая агрегата была тщательно проверена, а после установки его не раз протестировали. Новый трансформатор в несколько раз мощнее старого и способен бесперебойно обеспечивать район электроэнергией.

«Бзыбь-220» – одна из основных подстанций, обслуживающая фактически два района – Гагрский и часть Гудаутского.

Во избежание различного рода поломок на линиях электропередач энергетики обращаются к потребителям бережливее относиться к электричеству – тем более в зимний период.

Номер: 131Выпуск: 3851Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»