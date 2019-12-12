МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ

Новости Гагрского района

Для учащихся старших классов школ Гагрского района и всех желающих поступить в учебные учреждения представители Россотрудничества в Абхазии провели в Гагре мероприятие «Единый день выпускников». На нем была презентована образовательная программа многих вузов Российской Федерации. Будущих студентов проинформировали о правилах и принципах отборочного тура по квотам, предоставляемым правительством РФ, о том, какой пакет документов необходимо собрать и каковы сроки подачи документов. А представители различных вузов, таких как Южный федеральный университет, Финансовый университет при Правительстве РФ, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, рассказали ребятам о факультетах, специальностях, отдельных секциях, открытых в их учебных учреждениях, условиях жизни в университете, а также о том, какие возможности дает тот или иной вуз.

После презентации у школьников возникло немало вопросов, в основном связанных с организацией отборочного тура.

А сколько именно квот будет предоставлено со стороны РФ абхазским студентам, в этом учебном сезоне будет известно в середине весны.

Встречи в рамках мероприятия «Единый день выпускников» проходят и в других городах Абхазии. А пока что у выпускников есть возможность обдумать и выбрать походящий вуз и основательно подготовиться к вступительным экзаменам. Представительство Россотрудничества в Абхазии является единым оператором по проведению отборочной кампании и оказанию информационной и консультационной поддержки будущим студентам. Так, при содействии Россотрудничества от Республики Абхазия с 2013 года в российские вузы поступило более 1000 человек.

Номер: 131Выпуск: 3871Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»