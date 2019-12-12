ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ МОЛОДЫМ МАМАМ

Основы ухода за новорожденным ребенком достаточно просты. Вот несколько важных советов молодым родителям:

– Квартира, в которую вы принесете новорожденного из роддома, должна быть чистой, хорошо проветренной. Старайтесь поддерживать температуру в районе 20-22 градусов, влажность воздуха – более 40 процентов. Зимой, когда работает отопление, рекомендовано увлажнять воздух с помощью увлажнителя. Помните, что ребенка лучше теплее одеть, чем держать его раздетым в душном и жарком помещении. У младенцев еще плохо развита терморегуляция, и они легко перегреваются.

– Своевременно меняйте подгузники. Если у новорожденного частый и жидкий стул, то можно использовать крем под подгузник для защиты нежной кожи. Регулярно устраивайте малышу воздушные ванны.

– Купать ребенка вы можете сразу, как вернулись из роддома. Кипятить воду не нужно (в городских условиях вода уже прошла через все фильтры). Начинайте купание с температуры воды 36-37 градусов, постепенно уменьшая ее до 30.

– С утра умывайте малыша чистой водой.

– По мере необходимости (раз в 5-10 дней) ребенку нужно стричь ногти. Для этого используйте специальные безопасные ножницы с закругленными концами, чтобы не поранить кожу малыша. Не стригите ногти слишком коротко. Рекомендовано оставлять 1 миллиметр свободного края, форма ногтя – квадрат со слегка закругленными краями. При появлении покраснения или воспаления вокруг ногтя у ребенка, обязательно обратитесь к врачу.

Никто не будет спорить, что мамино молоко – самая лучшая еда для ребенка. Всемирная организация здравоохранения рекомендует грудное вскармливание до 2 лет. Правда, у женщины не всегда получается наладить лактацию. Вот что советует ВОЗ на самом начальном и самом важном этапе для успешного кормления грудью:

– именно в первый месяц устанавливается лактация. Очень важно кормить малыша по требованию, а не по часам, как это было принято раньше;

– не рекомендуется допаивать новорожденных водой (если для этого нет специальных показаний). В мамином молоке достаточно воды, чтобы удовлетворить потребности малыша. А допаивание может вызвать проблемы с налаживанием лактации, так как ребенок будет меньше есть молока;

– по этой же причине в первый месяц не рекомендуют злоупотреблять пустышкой и использовать бутылочку;

– помните, что главные факторы, которые говорят о том, хватает ребенку молока или нет – это прибавка в весе за месяц (нормой считается прибавка от 400 до 1200 граммов) и количество мочеиспусканий в сутки (не менее 12 раз);

– следите за признаками усталости ребенка: как только вы поняли, что малыш хочет спать, приступайте к укладыванию. Важно, чтобы ребенок не перегулял.

Чем старше будет становиться ваш ребенок, тем больше внимания он будет требовать от вас.

Номер: 131Выпуск: 3871Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы