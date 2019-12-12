В ВЕЧНОМ ГОРОДЕ

Гай Юлий Цезарь имел обыкновение прощать своих врагов. Хотя и принял смерть через это в 44 году до нашей эры. Некоторые из прощенных им людей стали его убийцами. Но те, кто пришел к власти в Риме после Цезаря, уже никого не прощали. И кровь в Вечном городе полилась рекой.

Погромы в Риме начались сразу же после известия о гибели Цезаря. Кто-то, пользуясь неразберихой, сводил счеты с недругами, кто-то решил пограбить. Были убиты несколько сенаторов, значительное количество свободных граждан и иностранцев, разграблены многие лавки.

В Риме царили страх и растерянность. Люди спешили по домам, где готовились к защите своих жизней и имущества непонятно от кого.

Растерянность царила и среди знатных граждан, которым теперь предстояло определить будущность Рима. Заговорщики, свершив свое злодеяние, лишили Рим власти, но сами ее захватить не сумели. В верхах образовалось некое политическое равновесие. Словно бы на одной чаше весов находились заговорщики со своими сторонниками, а на другой – цезарианцы. Ситуацию еще более уравновесил Цицерон, который выступил в сенате с компромиссным предложением. Он напомнил сенаторам, как поступали афиняне, когда хотели потушить междоусобицу, и употребил греческое слово «амнистия», что значит «забвение». С подачи Цицерона было принято решение не наказывать убийц Цезаря.

В ноябре 43 года до нашей эры Октавиан, Антоний и Лепид встретились около Бононии. В палатке на островке реки Лавиния они заключили тройственный союз, получивший название второго триумвирата. Для начала они поделили провинции, находящиеся под контролем их «цезарианской» партии. А потом стали думать, как отнять провинции, находящиеся под контролем противоборствующей «республиканской» партии, возглавляемой заговорщиками против Цезаря. Для этого прежде всего требовалось лишить их поддержки сторонников, остававшихся в Риме и Италии. Для борьбы с «пятой колонной» в тылу был взят на вооружение способ, уже апробированный в 82-79 годы до нашей эры диктатором Суллой, – проскрипции. Они представляли собой списки политических противников, приговоренных к смерти без суда и следствия. Отныне любой мог убить их и получить за это плату от властей. А имущество убитых конфисковывалось в казну. Конфискации давали возможность триумвирам собрать деньги на войну с вождями республиканцев – Брутом и Кассием. И следует признать, что эта мера принесла им успех. В 42 году до нашей эры в битве при Филиппах войска республиканцев были разгромлены, а их предводители Брут и Кассий покончили с собой. Причем Кассий поразил себя тем же кинжалом, которым он убивал Цезаря. Вообще, никто из участников заговора не прожил после убийства Цезаря больше трех лет, и никто не умер своей смертью. Все они были осуждены и все погибли.

Номер: 131Выпуск: 3871Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы