НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ВОСПАЛЕНИЯ ГЛАЗ

В домашних условиях удобно готовить примочки и настои для промывания глаз. Для этого используют безопасное растительное сырье и продукты пчеловодства.

Мед оказывает целый спектр положительных действий. Среди полезных свойств:

– бактерицидный и противовоспалительный эффект;

– стимуляция регенерации тканей;

– защита миелиновой оболочки нервных волокон;

– повышение местного иммунитета.

Для лечения воспаления можно использовать закапывания и промывания медовой водой. Для этого стерильную воду смешивают с медом в пропорции 3:1. Закапывают в конъюнктивальный мешок 3 раза в день. Промывают чистым ватным диском 3-5 раз в день. Снижает симптомы воспаления, очищает глаза от пленок, ускоряет выздоровление.

Мед можно смешивать и с другими продуктами. Для бактериостатического эффекта заваривают цветки герани в стакане кипятка, процеживают. В теплом растворе перемешивают ложку меда. Используют для примочек. Мягкую ткань пропитывают жидкостью, прикладывают к больному глазу на 15 минут. Применяют ежедневно утром и вечером.

Цветки василька синего помогают при повышенной утомляемости глаз, воспалении бактериальной и вирусной этиологии. Для приготовления отвара берут 2 ложки сухого сырья, заливают 0,5 л воды и кипятят 15 минут. Процеживают после остывания, используют для промывания глаз и легких компрессов.

Семена подорожника оказывают положительный эффект при покраснении и боли, других признаках воспаления глаз. Семена заливают кипятком и настаивают 30 минут. Промывают глаза процеженным раствором.

Номер: 131Выпуск: 3871Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы