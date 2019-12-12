«СПАСИТЕЛЬ МИРА» – САМАЯ ДОРОГАЯ КАРТИНА

Произведение Леонардо да Винчи «Спаситель мира», или «Сальватор Мунди» было продано за рекордную сумму на аукционе «Кристис» в Нью-Йорке. 500-летний шедевр ушел с торгов за 450 312 500 долларов (более 29 млрд рублей), что является абсолютным рекордом для художественных полотен, когда-либо проданных с аукциона. В 2011 г. на выставке в Национальной галерее в Лондоне эксперты окончательно подтвердили авторство Леонардо да Винчи. На деревянной панели размером 64,5 х 44,7 см маслом изображен Христос с использованием столь характерного для Леонардо приема сфумато (затушеванное изображение, исчезающее в дымке). Правая рука Спасителя застыла в благословляющем жесте, в левой он держит стеклянный шар, символизирующий мир. Этот шедевр неизменно заставляет зрителей испытывать сильные эмоции.

Номер: 131Выпуск: 3871Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы