КАПКАН

Поразительный момент: в конце XX века, практически в одно и то же время, в Азии шли две необъявленные войны – в Кампучии и Афганистане, у которых было очень много схожего. Причем эти события никак не были связаны между собой. Разве что в обоих случаях имело место противостояние двух сверхдержав того времени – СССР и США.

Как известно, причиной ввода наших войск в Афганистан в 1979 году стало опасение руководства СССР, что ДРА попадет в зону влияния Запада. Это могло привести к большим расходам на усиление южных рубежей Советского Союза. Не исключалась и возможность создания США военных баз на территории соседнего с СССР государства.

У наших друзей-вьетнамцев поводов для вторжения в Кампучию, которой с 1975 года руководил предводитель «Красных кхмеров» Пол Пот, было еще больше. Поддерживаемый Китаем, с которым у Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) испортились отношения, Пол Пот организовал ряд провокаций против соседей, вплоть до вторжения на их территорию армейских частей.

После того как сильнейшая армия региона дала этим попыткам достойный отпор, полпотовцы вырезали всех этнических вьетнамцев в Кампучии. Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства СРВ. И хотя номинальный министр обороны страны, легендарный генерал Во Нгуен Зяп возражал, фактический руководитель армии Вьетнама, генерал Ван Тьен Зунг приступил к подготовке операции по вводу войск в Кампучию.

В СССР категорически против введения ограниченного контингента в ДРА был начальник генштаба маршал Огарков. «...Порядка в Афганистане бомбами и снарядами мы не наведем. Решать этот вопрос надо только политическими методами», – говорил военачальник. Его поддержал и главный военный советник Вооруженных сил в ДРА генерал-лейтенант Лев Горелов, прослуживший там четыре года.

Однако в обеих странах победили партии войны.

Начинания военных не были впоследствии подкреплены политиками. Чужие армии свергли непопулярных у населения правителей, и это народом приветствовалось. Однако то, что войска сразу же не ушли, вызвало острое недовольство. В Кампучии это обострилось национальными особенностями – камбоджийцы боялись вьетнамцев. В Афганистане, где вооруженных чужаков традиционно не терпели, войне попытались придать религиозный характер джихада против неверных. Однако СССР не мог сразу уйти, не добившись укрепления власти удобного, но слабого Бабрака Кармаля, а СРВ не решился оставить на растерзание недобитому Пол Поту не сильно популярного в народе Хенг Самрина.

В результате у Вьетнама испортились отношения с КНР, появились проблемы с Королевством Таиланд, встревоженным появлением чужой сильной армии возле его границ, а США вообще получили шанс поквитаться с этой республикой за поражение в недавней войне.

Сам же Советский Союз понес значительные репутационные потери, связанные с вводом ограниченного контингента в Афганистан. Для Запада этот шаг Кремля оказался настоящим подарком. Тут же последовало мировое осуждение СССР, к которому присоединились даже некоторые соцстраны, была свернута политическая разрядка и возобновилась гонка вооружений. Олимпиады в Москве и Лос-Анджелесе были взаимно проигнорированы.

До вывода войск из Афганистана Советскому Союзу в целом удавалось решить роблему безопасности своих южных рубежей, но, начиная со второй половины 1980-х годов участились случаи обстрелов нашей территории и пограничных нарядов, попытки проникновения вооруженных групп и минирование ими приграничных участков СССР. Впоследствии Афганистан превратился в серьезную военную угрозу для рубежей уже СНГ, а также породил один из самых больших наркотрафиков мира.

Номер: 131Выпуск: 3871Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы