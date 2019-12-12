СЕКРЕТ УЗОРОВ

Сложные геометрические мозаичные узоры - отличительная черта декора исламской архитектуры. Если простые орнаменты впервые были созданы с помощью линейки и циркуля, то до сих пор никто не мог объяснить, как художникам и архитекторам прошлого удалось сотворить сложнейшие мозаичные узоры.

Многие мусульманские дома, особенно дворцы и храмы, славятся замысловатыми, затейливыми, элегантными и красочными узорами, украшающими эти здания. Их принято называть арабесками. Арабеска – это повторяющееся сочетание множества соединенных и переплетающихся элементов, которые перетекают друг в друга во всех направлениях. Эти двухмерные узоры использовались для оформления поверхностей не только потолков и стен зданий, но и ковров, мебели и тканей.

Их чудесный прихотливый орнамент не мог бы появиться без глубоких познаний в математике и в первую очередь в геометрии. По мнению современных исследователей, средневековые геометры Востока на пять веков предвосхитили открытия европейских математиков и физиков. В свою очередь ученые арабского Востока, прежде чем совершить собственные открытия, восприняли наследие древних греков.

Узоры арабесок как продукт развития геометрического искусства завораживали европейских художников. Великие живописцы эпохи Возрождения Дюрер и Рафаэль часто использовали восточные мотивы геометрических узоров. Леонардо да Винчи уделял много времени вырисовыванию этих сложных рисунков. Именно итальянские художники и стали называть их арабесками.

Номер: 131Выпуск: 3871Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы