НОВОСТНАЯ ЛЕНТА «ПРИДНЕСТРОВЬЕ»

В Тираспольском офисе Миссии ОБСЕ по инициативе приднестровской стороны специалисты ПМР и РМ обсудили вопросы импорта медикаментов в Приднестровье в контексте совместного таможенно-пограничного контроля Молдовы и Украины в пункте пропуска «Кучурган».

С 2017 года на приднестровско-украинской границе в пункте пропуска «Кучурган» (Украина) действует совместный таможенно-пограничный контроль Молдовы и Украины. Приднестровье неоднократно подчеркивало политизированный характер проекта совместного контроля, угрожающего внешнеэкономической деятельности Приднестровья, свободе передвижения и безопасности.

Одним из негативных последствий этого стала проблема импорта медикаментов в Приднестровье: таможенники РМ блокировали соответствующие грузы, направляющиеся в ПМР.

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Подведомственные организации Министерства по социальной защите и труду ПМР и Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия – ГУ «Республиканский центр по протезированию и ортопедии» (ПМР, г. Тирасполь) и Республиканский реабилитационный центр (Республика Абхазия, г. Гагра) готовят к подписанию договор на 2020 год, на основании которого будет осуществляться протезирование приднестровских инвалидов в Абхазии в Республиканском реабилитационном центре.

В 2018 году программа протезирования инвалидов – защитников Приднестровья в Абхазии позволила принять в январе и октябре в Республиканском реабилитационном центре две группы приднестровских инвалидов – защитников Приднестровья.

В декабре 2019 года протезирование обеих ног в Абхазии прошел руководитель общереспубликанской организации «Инвалиды войны – защитники Приднестровья» Николай Кушнир.

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В городе Бендеры шестеро детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили квартиры по государственной целевой программе.

Всего в 2019 году в Бендерах закупили 13 квартир для детей-сирот. Жильё город приобрёл из вторичного жилого фонда. Все квартиры проходят ценовую экспертизу в Минэкономразвития, а требования к ним определяет Жилищный кодекс ПМР.

По всей республике до конца года 60 человек из этой социально уязвимой категории граждан обретут свой дом.

Государственная целевая программа (ГЦП) по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рассчитана на 2018–2027 годы. Для молодых людей государство приобретает квартиры или жилые дома в сельской местности по их желанию.

Еще одна государственная программа – «Доступное жилье». В 2019-2020 годах в Приднестровье планируется сдать 10 долгостроев, это более 600 квартир. Большую часть многоквартирных домов достроили уже в этом году: это 5 домов в Тирасполе и один в Бендерах. Квартирами обзавелись порядка 400 семей. В следующем году планируется завершить строительство 6 домов в Тирасполе, Бендерах, Слободзее, Рыбнице и Григориополе.

«Я был на открытии домов, и ко мне подходили врачи, учителя, военнослужащие и работники МВД. Они говорили одну общую фразу, не договариваясь между собой: «Мы не верили, что работник бюджетной сферы сможет за свои денежные средства, за свою зарплату приобрести себе жильё. За эту возможность большое спасибо». Это приятно, потому что в этом идея и состояла, чтобы работнику бюджетной сферы дать возможность получить своё жильё», – рассказал Президент ПМР Вадим Красносельский.

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Приднестровская текстильная компания «Тиротекс» стала членом международной организации по улучшению хлопка BCI (Better Cotton Initiative). Объединение выступает за повышение качества методов производства хлопка, направленных в том числе на заботу об окружающей среде и здоровье людей.

«Тиротекс» разработал и внедрил специальное программное обеспечение на всех этапах своего производства, контролирует движение улучшенного хлопка, выращенного фермерами с использованием методологии BCI по всей производственной цепочке – в производстве пряжи, ткани и затем готового швейного изделия.

В местной лаборатории подтвердили высокое качество хлопка, выращиваемого в Приднестровье. Сейчас на текстильном предприятии сырец проходит очистку от семян и сорных примесей, а далее из очищенного волокна изготавливают ленту и пряжу.

«Тиротекс» стал в один ряд с другими членами BCI – всемирно узнаваемыми брендами, такими как Levi Strauss, Benetton, Ralph Lauren, Adidas, Burberry, Nike, Williams-Sonoma и многими другими.

К концу 2019 года в фирменных магазинах «Тиротекса» появятся комплекты постельного белья приднестровской торговой марки с особой отметкой, указывающей на то, что изделие произведено из отечественного хлопка.

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Курсанты Тираспольского Суворовского военного училища принимают участие в озеленении Тирасполя. Они посадили 60 саженцев дуба, лип, берёз и платанов и заложили Аллею выпускников в Екатерининском парке. Выпускники изъявили желание сделать высадку саженцев традицией Суворовского училища, чтобы каждый выпуск вносил свой вклад в озеленение города и края.

Днем раньше в Тираспольском Суворовском военном училище стартовала спартакиада между курсами, посвящённая дню рождения великого полководца и основателя Тирасполя Александра Суворова.

За кубок Суворова начали борьбу все курсы. Спартакиада разноплановая: направлена на определение самых сильных, ловких и метких суворовцев. На одном из самых зрелищных этапов – военизированной эстафете – ребята преодолели несколько беговых отрезков, в том числе в бронежилете и с муляжом автомата. Задача усложнялась поражением условных мишеней – воздушных шариков с водой. Команда-победитель спартакиады награждена кубком Суворова.

Официальное представительство Республики Абхазия в Приднестровье

Номер: 131Выпуск: 3871Рубрика: политикаАвтор: Официальное представительство Республики Абхазия в Приднестровье