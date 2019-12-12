СИЛА НОВЕЛЛ МИХАИЛА ЛАКЕРБАЙ

Книга как источник

Жизнь движется вперед, многое со временем меняется, переосмысливается, воспринимается иначе. Но есть непреходящие ценности – морально-этические, которые должны быть основой любого общества, духовной составляющей каждого человека. Это уважение к старшим, почитание родителей, верность долгу, дружбе, гостеприимство, готовность прийти на помощь в трудную минуту, встать на защиту Родины и многое другое. Утрата таких ценностей может привести к духовному обнищанию. Они – как живой родник, подпитывающий, укрепляющий родные корни. Однако, к сожалению, сегодня есть негативные примеры неподобающего поведения в разных жизненных ситуациях.

Переполненное маршрутное такси. Заходит пожилая женщина, за ней молодая девушка. Встает парень и уступает место девушке. Та смотрит на пожилую, секунду колеблется, затем благодарит и садится.

Ученица плохо ведет себя на уроке. Учительница вызывает в школу родителей. Приходит мать, но вместо того чтобы сделать внушение дочери, доводит до слез педагога.

Дети оскорбили старшего по возрасту человека. Тот пожаловался их родителям, но они сами стали ругаться со стариком, вместо того чтобы объяснить детям, что нельзя так себя вести, что надо извиниться. Может быть, для кого-то это мелочи, но ведь из ряда поступков также происходит постепенное формирование личности. Большим подспорьем в воспитании подрастающего поколения являются правильный образ жизни старших и, конечно, книги.

Книга – учитель,

Книга – наставник,

Книга – бесценный товарищ и друг.

Ум, как ручей, высыхает и старится,

Если ты выпустишь книгу из рук, –

писал русский поэт Виктор Боков.

Отмечая роль книги, вспомним новеллы абхазского писателя Михаила Лакербай. Почему они переводились на многие языки: русский, английский, французский, немецкий, арабский, турецкий и другие, почему они стали столь востребованными во всем мире? Наверное, потому, что они интересные и поучительные, обладают могучей воспитательной силой, утверждают добро и порицают зло, показывают, по словам русского писателя Р. Ивнева, «всю родственность благородных порывов людей, рожденных в разные эпохи». В лаконичных, емких по содержанию новеллах ярко описывается, как проявляет себя человек в экстремальных ситуациях, как ведет себя с женой, другом, в семье, в бою, что значат для него любовь, дружба, честь.

В. Анкваб – ученый, исследователь творчества Михаила Лакербай, отмечал: «В мире ни один дом не закладывается без фундамента. Так и у каждого народа есть свой фундамент, который раскрывает особенности его национальной психологии. Фундаментом абхазской психологии служит Аламыс (закон чести). Поэтому М.Лакербай книгу своих новелл, народных сказок и преданий назвал «Аламыс». Мы можем смело заявить, что эта книга является энциклопедией национальной психологии».

Основой творчества писателя является богатый абхазский фольклор – сказания, легенды, притчи, бытовые истории. Обращаясь к нему, он создает самобытные художественные произведения, вошедшие в книги «Абхазские новеллы» и «Аламыс» (Москва, 1957, 1961).

Новелла «Не вовремя» показывает, что даже охваченные чувством ненависти смертельные враги должны сохранять чистоту человеческих отношений, не терять своего достоинства, не наносить удар в спину в тот момент, когда враг беспомощен.

Новелла «Враги» рассказывает, как из-за наговора поссорились побратимы Шлар Ксас и Смыр Кумф. Их вражда была абсолютно беспочвенной, и породили ее злые языки. Друзья выяснили отношения, помирились, но не всегда в таком случае все решается благополучно. Поэтому важно не принимать скоропалительных решений. Автор показывает нам, как важно мужчине обладать выдержкой, не верить сплетням.

Новелла «Аргун Сейдык» заставляет задуматься о том, как важно воспитать достойного человека. Ее персонаж Кучыта совершил подлость – оскорбил жену побратима. Но хозяин дома Джарназ не тронул его: не только потому, чтобы не нарушить закон гостеприимства, он усмотрел в этом постыдном поступке вину его воспитателя. Джарназ сказал Кучыте пойти к воспитателю и рассказать ему, что произошло. Воспитатель посчитал поступок Кучыты своим позором. «Ты ни при чем, вина моя, не смог в тебе воспитать человека», – сказал он и выстрелил себе в висок.

Михаил Лакербай в новеллах раскрывает положительные и отрицательные черты людей, осуждает обман и предательство, лесть и хитрость, призывает быть правдивым и честным, ведь ложь приводит к трусости и подлости. Его новеллы – о любви, верности, дружбе, высоких помыслах, мужестве. Они емкие, простые и в то же время глубокие по содержанию. Они дают нам представление о добре и зле, являясь своеобразным ориентиром в жизни для молодежи, оказывая на них нравственное воздействие. Прочитав новеллу «Антица», написанную с юмором, ни одна девушка не захочет стать такой невесткой. Антица пять лет молчала в присутствии свекра, и свекр решил, что ее голос прекрасен, как и ее глаза. Зарезал бычка и устроил пышное застолье, чтобы по абхазскому обычаю освободить от молчания невестку. Однако она оказалась такой грубой и сварливой, что бедный свекр вынужден был зарезать второго бычка, чтобы заставить ее замолчать.

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Женя Допуа, домохозяйка:

– Я думаю, эти новеллы могут научить многому. Например, как должна вести себя хозяйка дома по отношению к гостю. Мне очень нравится новелла «Две двери». Какая здесь невероятная глубина мысли и чувств! Напомню сюжет: жена хозяина плохо встретила гостя, и тот сказал ей передать другу, что в доме ему все понравилось, вот только двери неплохо было бы заменить. Спустя время тот же человек вновь посетил этот дом. И его встретила другая женщина (с первой женой хозяин дома расстался), очень приветливо, как и подобает по обычаю. И гость, уезжая, просил передать другу, что самое лучшее, что есть в доме, – это двери.

Игорь Саакян, строитель:

– Новеллы созданы абхазским писателем на основе абхазского фольклора, но они близки и понятны человеку любой национальности. Понятия чести, верности, настоящей дружбы, любовь к Родине, почитание старших присущи любому народу.

Может быть, поэтому эти новеллы приобрели большую популярность во всем мире.

Ася Литвинова, стоматолог:

– Моя старшая дочь очень любит новеллы Михаила Лакербай. Она сейчас живет в России, но и там нередко к случаю вспоминает и пересказывает их друзьям. Я думаю, что сила этих новелл в высокой нравственности, в том, что они несут добро и пробуждают в душах людских самые лучшие чувства. Побольше бы таких умных и добрых книг!

Публикацию подготовила Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 131Выпуск: 3871Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ