ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РА

На очередном заседании Кабинета Министров РА был принят ряд распоряжений по кадровым вопросам. Члены правительства единогласно проголосовали за назначение 29 заместителей министров и руководителей различных государственных ведомств. Рита Лолуа вновь была назначена директором Рицинского реликтового национального парка. Новые назначения будут опубликованы в ближайшем номере газеты «РА».

Было принято решение выделить из резервного фонда Кабинета Министров 260 тысяч рублей на реализацию двух задач: на проведение информационно-рекламных туров в республику и организацию турнира по каратэ кекусинкай в Гулрыпше.

Министр финансов Джансух Нанба сообщил, что Госкомитету по курортам и туризму выделят 200 тысяч рублей на проведение информационно-рекламных туров в Абхазию для представителей туриндустрии из Крыма и Башкирии и 60 тысяч рублей – спортивному комплексу в Агудзере для участия его воспитанников в XVIII международных детско-юношеских соревнованиях по каратэ кекусинкай «Юный мастер» в Москве. Министр отметил, что это решение было принято по просьбе вице-спикера Парламента РА, которое позволит абхазским спортсменам представить свою страну на международном турнире и заявить о себе.

Члены правительства одобрили поправки в Соглашение между Абхазией и Россией о совместном финансировании заработных плат отдельным категориям бюджетников. Абхазо-российское Соглашение о софинансировании заработной платы бюджетников в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания было подписано в 2015 году.

Министр финансов Джансух Нанба уточнил, что изначально предполагалось продлить это соглашение до 2020 года, но в результате совместной работы двух сторон удалось его продлить до 2022 года включительно. Минимальное увеличение заработной платы некоторым категориям бюджетников в 2020 году составит от 10% до 12%.

Получила одобрение целевая программа о централизованном приобретении служебных автотранспортных средств для органов государственной власти и учреждений. Около 15 миллионов рублей выделят из республиканского бюджета для приобретения служебных автотранспортных средств в 2020 году. Проект Постановления представил руководитель аппарата Кабинета Министров РА Давид Сангулия.

На приобретение автомобиля скорой медицинской помощи для Республиканской детской больницы – комплекса мобильной реанимации для транспортировки новорожденных с аппаратом ИВЛ – выделят 9 миллионов рублей, на закупку специализированного микроавтобуса для дома-интерната для престарелых – 1 миллион 400 тысяч рублей. Для Республиканской больницы также приобретут автомобиль класса «минивэн» стоимостью 354 тысячи рублей.

Планируется приобретение по одному служебному автомобилю для республиканских газет «Республика Абхазия» и «Апсны», Министерства экономики, Сухумского городского суда и микроавтобус для Абхазского Госмузея.

Давид Сангулия уточнил, что централизованный закуп автотранспортных средств на конкурсной основе – это первый этап реализации целевой программы.

Руководитель аппарата Кабинета Министров также подчеркнул, что целевая программа принимается в соответствии с Законом «О противодействии коррупции», таким образом, исключена возможность самостоятельного приобретения ведомствами служебных транспортных средств в обход согласования с Минфином. Самостоятельная закупка будет допустима лишь из сэкономленных средств в течение года по согласованию с Минфином.

На заседании Кабинета Министра РА утверждена целевая программа на 2020 год «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в РА». В документе указано, что ее цель – повышение продолжительности и качества жизни больных с хронической почечной недостаточностью, задачи – повышение доступности и качества заместительной почечной терапии. В программе предусмотрена реализация конкретных мероприятий: «Формирование заявок на приобретение расходного материала и предоставление их в Министерство здравоохранения и социального обеспечения РА, приобретение и хранение расходного материала для проведения процедур гемодиализа в отделении гемодиализа, внесение каждого пациента в регистр больных с ХПН».

Финансирование программы осуществляется за счет средств Республиканского бюджета в 2020 году в размере 60 миллионов рублей.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 131Выпуск: 3871Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ