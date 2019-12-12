ХОРОШИЙ ИТОГ ГОДА

Абхазия заняла второе место среди стран выездного туризма из России в 2019 году

Портал ТурСтат опубликовал рейтинг стран выездного туризма из России в 2019 году. По его итогам, Абхазия находится на втором месте среди направлений, самых популярных у российских туристов.

В нашу страну за 9 месяцев въехали 3 млн 855 тысяч туристов, при этом рост количества туристических поездов по сравнению с 2018 годом составил 6,5%.

Опередила Абхазию только Турция (5 млн 675 тыс.).

Номер: 131Выпуск: 3871Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс