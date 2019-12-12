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12.12.2019
Номер: 131
Выпуск: 3871
Рубрика: экономика
Автор: Апсныпресс
ХОРОШИЙ ИТОГ ГОДА
Абхазия заняла второе место среди стран выездного туризма из России в 2019 году
Портал ТурСтат опубликовал рейтинг стран выездного туризма из России в 2019 году. По его итогам, Абхазия находится на втором месте среди направлений, самых популярных у российских туристов.
В нашу страну за 9 месяцев въехали 3 млн 855 тысяч туристов, при этом рост количества туристических поездов по сравнению с 2018 годом составил 6,5%.
Опередила Абхазию только Турция (5 млн 675 тыс.).
Номер: 131
Выпуск: 3871
Рубрика: экономика
Автор: Апсныпресс