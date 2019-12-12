ПРЕДСКАЗУЕМОЕ «ЮБИЛЕЙНОЕ» ПОВЕДЕНИЕ ГРУЗИИ

Внешняя политика

Состоялся 50-й раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Южной Осетии, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.

Сопредседатели выразили серьезную обеспокоенность продолжающейся эскалацией напряженности на границе с Южной Осетией и отсутствием серьезных перспектив для сближения позиций участников по многим ключевым вопросам повестки дня. Они обратились с призывом принять совместные меры для решения существующих проблем.

В своих выступлениях сопредседатели отметили стабильную и безопасную ситуацию в Галском районе и позитивную динамику решения вопросов, связанных с получением идентификационных документов для жителей Галского района.

Абхазская сторона подтвердила свою готовность вести работу по всем ключевым вопросам повестки дня и выступила с некоторыми предложениями по их возможному решению. К сожалению, предложения абхазской стороны не получили должного реагирования со стороны представителей Грузии и остаются нерешенными на протяжении многих лет.

Делегации России, Абхазии и Южной Осетии предложили сосредоточить основное внимание на выработке и согласовании совместного документа о международных гарантиях неприменения силы. К сожалению, работа в этом направлении полностью заблокирована в результате деструктивной позиции представителей Грузии, которые категорически отказываются от обсуждения любых аспектов данного документа.

Номер: 131Выпуск: 3871Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия