СПАСАЕМ СОБАК? ИЛИ ВЕСЬ МИР, КОТОРЫЙ КАТИТСЯ В ТАРТАРАРЫ?

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В то время как в № 123 на полосе «Рица» мы рассказывали о работе приюта «Топа» в Гагрском районе, который выстрадала и создала с нуля жительница Гагры Саида Отырба, о работе волонтеров во всех районах Абхазии и помощи, которую оказывают нам и нашим животным зоозащитники, экологи, ветеринары и просто люди, любящие животных, из-за рубежа, на рассвете в центре столицы, в том числе и прямо на набережной Махаджиров, отстреливали собак.

Отстрел производился без предупреждения – и не только на улицах, а даже во дворах. В результате погибли не только так называемые бродячие животные, но и стерилизованные собаки со специальными опознавательными ошейниками, в том числе собаки, находящиеся на кураторстве), а также постоянные обитатели набережной – любимцы художников, завсегдатаев кофеен и ребятишек.

Сразу замечу, что далеко не все жители города сочли отстрел животных варварской акцией. А ведь отстреливали опять на глазах уже вышедших утром в город людей. Некоторые – если не выражали радость, то во всяком случае негодования не высказывали. Скорее наоборот: «Зачем эти собаки? Дети здесь бегают, а они лают!»

Среди погибших собак оказались и собаки известной зоозащитницы Карины Колпакчян, которая уже несколько лет бьется за создание приюта для собак в Сухумском районе. Собаки Карины были в ошейниках, и с одной, уже с мертвой, ошейники сняли и выбросили, труп второй собаки так и остался во дворе, за забором.

Спустя несколько дней делегация зоозащитников отправилась на прием к и.о. мэра Сухума Кану Кварчия. В числе документов, которыми вооружились зоозащитницы, было Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия, датированное маем 2018 года, за подписью премьер-министра Геннадия Гагулия. Речь в документе идет о запрете варварских методов уничтожения животных и о переходе на цивилизованные способы сокращения численности собак, в частности, о необходимости заложить в бюджет средства для стерилизации.

Премьер-министр Геннадий Гагулия не успел передать документ для рассмотрения в Парламент, тем не менее все заинтересованные в том, чтобы делу был дан ход, о существовании этой бумаги знали. И вот – нашли ее и показали новому руководителю столицы.

К. Кварчия заверил зоозащитниц, что лично он не отдавал распоряжения об отстреле животных и предположил, что сделано это было в рамках плановых осенних мероприятий. Он убедительно поддержал идею плановой стерилизации, а также мер с применением наказания в виде штрафов для тех, кто выбрасывает на улицу щенков и взрослых собак.

Рассказали зоозащитницы мэру Сухума и о мнении зоологов, о том, что не собаки и кошки являются гостями у нас в городах, а мы у них. Потому что так устроена природа, город – это сложная система, в которой обязательно должны присутствовать и собаки, и кошки, и птицы. И если уничтожать их, то на их место придут другие животные – из пригорода. Поскольку и в природе существует явление миграции, и свободные ниши мгновенно заполняют другие представители того же вида. Только эти собаки будут чувствовать себя чужими, и уж с их стороны агрессии точно нужно опасаться.

Мы часто говорим о законе бумеранга, но в данном случае речь идет о реальной опасности: жестокость по отношению к животным обернется агрессией того же вида по отношению к человеку.

Трудно сказать, окажется ли человек победителем в это схватке видов? И стоит ли вообще затевать эту схватку? Или лучше мирно сосуществовать, как и задумано в природе.

Мы уже писали, что прежде чем принимать решения о радикальном истреблении городских животных, рациональнее было бы посоветоваться с учеными.

Мнение ученых на страницах нашей газеты мы уже приводили. И мнение зоолога, кандилата биологических наук Виктора Ильича Маландзия и его коллеги из Краснодарского края – кандидата биологических наук Анатолия Николаевича Кудактина. Это они рассказали нам, что собаки и кошки являются непременной частью городской среды и их уничтожение ведет лишь к тому, что их сменяют животные из районов. То есть животные мигрируют таким образом. Это же не перелетные птицы… Там, где пустеет территория, объявляется новый хозяин. Более злой, меньше знающий людей, агрессивно ведущий себя на незнакомой территории и гораздо более опасный по сравнению с тем, кто был только что безжалостно уничтожен.

Фактически именно мы, люди, – со своими страхами и возмущением, что собаки лают, птицы летают, с требованиями отстрелов, потрав и усыплений превращаем естественную окружающую среду в опасную – собственными непродуманными и непрофессиональными действиями. А на смену погибшим животным приходят новые – так устроен мир.

Мы не раз поднимали тему отношений человека и животных. На протяжении всей мировой истории ничего в этом вопросе не меняется. Одни люди безжалостно выбрасывают и убивают животных, другие посвящают жизнь их спасению.

И вот это желание помочь, спасти, не дать погибнуть – может стать объединяющим для самых разных людей, разных по возрасту, образу жизни, профессиям.

В прошлом году, когда из-за несделанной прививки заболела энтеритом моя маленькая собачка Джуля, я провела в сухумской клинике «Ветлайн» почти всю неделю. Для щенка энтерит нередко становится приговором.

– Попробуем побороться, – сказали мне ветеринары. Обещать ничего не могли. Джуля – почти бездыханная – лежала под капельницей, а рядом – на кушетке, в ящиках из-под каких-то продуктов, на скамье – лежали другие щенки. Почти все они были с энтеритом, кому-то становилось заметно лучше, кто-то дольше выходил из болезни… Почти все щенки выжили. Но, самое главное, что четыре из шести или восьми больных щенков были бездомными, их просто подобрали на улице люди. Подобрали и принесли спасать. Я не люблю слово пытаться. Люди не пытались. Они их спасли, а потом еще и нашли каждому бездомному щенку дом.

Там, в «Ветлайне», я познакомилась с Еленой Зарандия, с которой прежде общалась только в Фейсбуке, и с еще двумя молодыми женщинами – Ольгой и Ларисой, которые тоже привезли и возили каждый день на капельницы больных, грязных, умирающих щенков.

Это красивые молодые женщины. Нет, им есть чем заняться, у них есть дети и работа. Просто плюс ко всему у них еще есть и сердце.

Во время полемики в социальных сетях – причем не только у нас в Абхазии, но и, собственно, в большинстве стран, где собак и кошек можно увидеть не только в зоопарках за большие деньги – а бывает и такое, нередко проскальзывает: лучше бы больным детям помогали! Как правило, те, кто пишет про больных детей, сам не помогает никому. У них другое призвание: учить.

Я много раз наблюдала, как работают в «Ветлайне» Нина Давыдова, Эка и Нона Булискерия, как часто они уходят домой в подавленном настроении, ведь они – люди, а не боги и не роботы. Не всех удается спасти, и в душе остаются и надежда в глазах животных, и слезы и, увы, зачастую упреки хозяев.

Но наступает новый день, и на приеме другие животные. С самыми разными болезнями и недомоганиями. Все как у людей. И в награду за точный диагноз и облегчение – счастье в глазах самого четерехлапого пациента и его хозяина – лучшая благодарность за смелость быть ветеринаром. Не случайно же говорят, что врач лечит человека, а ветеринар – все человечество.

Это к тому, что в связи с обострившимся в последнее время у нас в Абхазии собачьим бумом некоторым хозяевам стоило бы задуматься. Покупая собак дорогих и даже редких пород, некоторые воспринимают их как забавную игрушку. А ведь собака или кошка – это живые существа, требующие заботы, тепла, ласки, терпения. Нередко случается, что после того, как разодраны в клочья занавески или изгрызана мебель, вчерашний любимец отправляется на улицу. И хозяина уже не волнует его судьба. А вот маленькую армию абхазских зоозащитников волнует не только, как спасти, уберечь от голодной смерти или отстрела, пристроить выброшенное животное, но и сознание таких «хозяев».

– Мы много раз говорили, что все, что мы делаем, мы делаем не для одной взятой собаки, хотя, конечно, это тоже важно. Мы делаем это для нашей Абхазии. И хотим, чтобы нас услышали, поняли, чтобы нас поддержали, – не устает повторять Карина Колпакчян. – У нас молодое государство. По сути, выросло только первое поколение граждан, родившихся в свободной Республике Абхазия. Подрастает второе. И очень важно, чтобы сегодняшние дети знали и видели на примере своих родителей доброе, гуманное отношение к животным. Чтобы они учились любить животных, заботиться о них, понимать их повадки, понимать и чувствовать окружающий мир. Собаки – существа, созданные приносить радость человеку, это выработано в них веками – преданность, способность быть полезными в хозяйстве, в быту, как собаки-поводыри. Все это мы должны рассказывать детям и, если уж взяли в дом собаку, то на собственном примере показывать, сколько любви и радости может принести этот чудесный член семьи. И все это нам нужно делать именно сейчас. Чтобы спустя годы наши дети рассказали то же самое своим детям.

– Вот почему мы так взволнованы происходящим, – заключила Карина.

Сегодня в нашем обществе происходит немало событий, которые, как может сказать наш читатель, намного важнее, чем какие-то собаки. Увы, происходящее сегодня с людьми – это уже плоды той вчерашней жестокости, которую мы позволили себе оставить без наказания вчера. У нас еще есть время, чтобы завтра было лучше и светлее, чем сегодня.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 132Выпуск: 3872Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА