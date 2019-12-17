ГОЛОС В ЗАЩИТУ ПРИРОДЫ ПРОЗВУЧАЛ В СУХУМЕ. И НАС УСЛЫШАЛИ

На днях стало известно, что в Москве, в конференц-зале Центрального дома ученых, на Пречистенке, состоялась церемония вручения премий Международного конкурса Росcийской Академии естественных наук «EkoWorld».

Во время оглашения имен и адресов награжденных участников значимо прозвучала Республика Абхазия. Среди дипломантов в номинации «Экология, образование, просвещение и культура» оказалась и директор Сухумской очно-заочной школы Ирма Ладиковна Адлейба.

– Полученный диплом – важный стимул для всех наших учащихся, с которыми мы вместе реализуем собственную программу по поддержанию порядка и чистоты на территориях города и парка, прилегающих к нашей школе, заботимся о чистоте улиц, на которых живем, и – главное – это награда за социально-экологический ролик, который ребята недавно сняли во время уборки берега нашего Черного моря и просто выложили в ленте Фейсбука, – рассказала Ирма. – Буквально через несколько дней с нами связались представители комитета конкурса из Москвы и предложили заполнить бланк заявки на участие. Я заполнила заявку, подробно изложив все, что мы делаем в экологическом направлении. Как директор и преподаватель биологии особое внимание я уделяю именно экологическому воспитанию и экологическому мышлению.

В жюри конкурса «EkoWorld» входили известные ученые, академики, да и среди участников в основном известные люди. Однако, как сказала Ирме представительница оргкомитета: «Этот ваш ролик – важнейшее свидетельство, что все дела, все попытки достучаться до людей – помогайте природе выживать, помогайте! – имеют обратную связь. Вы, ваша работа, ребята из вашей школы – и есть эта самая обратная связь. Ваш голос звучит в одном хоре с экологами, вы сами обращаетесь к миру: «Люди! Помогайте природе! Делайте, как мы!»

Ирма рассказала, что в Абхазию она вернулась не только с радостью от того, что скромные дела ее учеников замечены, не только с новыми впечатлениями и адресами обретенных друзей, но и с уверенностью, что дело защиты природы очень заразительно и важно, чтобы в Абхазии этот вирус овладел каждым, пока нам есть что беречь, сохранять и защищать.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 132Выпуск: 3872Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА