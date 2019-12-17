НОВОСТНАЯ ЛЕНТА «ПРИДНЕСТРОВЬЕ»

Ежегодно Госавтоинспекция МВД ПМР проводит Всемирный день памяти жертв автокатастроф. Главная цель акции – снизить уровень дорожно-транспортного травматизма. По данным управления ГАИ МВД ПМР, в Приднестровье в среднем за год на дорогах погибают 20-30 человек и от 150 до 250 человек получают травмы различной степени тяжести.

В этот день, в 12:00, объявлена минута памяти жертв ДТП. Движение было остановлено, под звуковые сигналы автомобилей в небо запустили белые и чёрные воздушные шары. Инспекторы ДПС с юными инспекторами дорожного движения раздавали участникам дорожного движения агитационные памятки и красные ленты.

***

В Приднестровье прибыли новые автомобили «скорой помощи», 11 единиц техники были закуплены за счёт средств Фонда капвложений. Автомобили класса «В» предназначены для оказания реанимационной и другой помощи при различных ситуациях, угрожающих жизни пациента. Они полностью укомплектованы и оснащены по последнему слову техники согласно своему классу.

В 2020 году ожидается закупка ещё более десятка машин «скорой помощи», чтобы полностью закрыть потребность в автомобилях.

***

Стартовала Декада молодёжи и студентов. Общественно значимые, культурно-просветительские, спортивные и развлекательные мероприятия пройдут во всех городах и районах республики. В рамках Декады молодёжи пройдёт молодёжный форум «Актуальный диалог с молодёжью». Его основной целью стало создание условий для поддержки инициативной и талантливой молодёжи, а также включение молодёжи в процесс социального развития государства.

Завершилась Декада молодёжи и студентов большим праздничным концертом во Дворце детско-юношеского творчества.

***

В Баварии при поддержке МИД Германии и ОБСЕ прошла неформальная конференция по мерам укрепления доверия между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Молдова. Там обсудили приоритетные вопросы в рамках трёх тематических сессий: «Экономика, торговля и банковские вопросы», «Образование» и «Свобода передвижения». Итоги конференции прокомментировал глава МИД ПМР Виталий Игнатьев: «Обсуждали комплекс вопросов, связанных с экономикой, банками, импортом товаров, телекоммуникациями, свободой передвижения, уголовными делами, образованием, в том числе на русском языке в Молдове, когда закрываются русские школы и необходимо обеспечить интересы детей. Так вот, в рамках этих дискуссий выявили целый комплекс проблемных аспектов, когда Кишинёв не готов двигаться навстречу, когда у молдавской стороны немотивированная позиция». «Эта конференция показала реальную картину взаимоотношений Приднестровья и Молдовы. Она дала возможность на экспертном уровне, на уровне политических представителей проработать широкую повестку социально-гуманитарных вопросов и выявить проблемные точки, а также готовность сторон двигаться навстречу друг другу», – сообщил Игнатьев

Официальное представительство Республики Абхазия в Приднестровье

Номер: 132Выпуск: 3872Рубрика: политикаАвтор: Официальное представительство Республики Абхазия в Приднестровье