«ОН ТАК НЕОБХОДИМ НАМ СЕГОДНЯ»

В Музее Боевой Славы имени В.Г. Ардзинба вспоминали журналиста и солдата Родины своей Николая Джонуа

3 декабря в Государственном музее Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба состоялся вечер, посвященный памяти видного общественного и государственного деятеля Республики Абхазия, кавалера ордена Леона Николая Джонуа. В этом году ему исполнилось бы 75. Однако вот уже 25 лет, как его нет с нами.

Почтить память Николая Таевича – одного из основателей Народного Форума Абхазии «Аидгылара», редактора русской версии печатного органа НФА – газеты «Единение», а впоследствии заместителя командующего Гумистинским фронтом, заместителя комиссара Вооруженных сил РА, заместителя министра обороны Республики Абхазия по работе с личным составом пришли его родные и близкие, коллеги и сослуживцы, ветераны национально-освободительного движения.

Гостей приветствовала директор ГМБС им. В. Г. Ардзинба, Герой Абхазии Мзия Бейя. Она и сама очень близко знала Николая Джонуа.

– Мы рады видеть всех, кто помнит его, – сказала М. Бейя, – Мы все помним и любим его, хотя прошло уже 25 лет с момента, когда он трагически ушел из жизни на следующий день после своего 50-летия.

Присутствующие почтили память Николая Джонуа минутой молчания. Затем М. Бейя предоставила слово писателю и поэту, редактору журнала «Аказара» Геннадию Аламиа. В довоенное и военное время Геннадий и Николай много работали вместе. Именно Геннадий Аламия был редактором абхазской версии газеты «Аидгылара». Рассказывая о совместной работе в НФА «Аидгылара», он особо отметил интеллект и обширные познания Николая Джонуа в самых различных областях, его необычайную работоспособность и ответственность.

Государственный и общественный деятель Сергей Шамба, в свое время возглавлявший НФА «Аидгылара», подчеркнул особую гражданскую позицию Николая Джонуа, его стремление к справедливости и желание донести правдивую информацию о боли и проблемах абхазского народа до самых широких слоев общества.

– Материалы, публикуемые в газете, в том числе выступления Владислава Ардзинба – стали идеологической основой независимости нашей страны, – отметил С.Шамба.

Советник Президента РА по культуре, науке и образованию, активный деятель НФА «Аидгылара» Владимир Зантариа поведал, с каким мастерством и непринужденностью Николай Джонуа полемизировал с представителями грузинских национал-шовинистических кругов, аргументированно опровергал их псевдонаучные клеветнические измышления, направленные на дискредитацию абхазского народа и лишение его исторической памяти. – Николай Джонуа был воином, идеологом, публицистом, всесторонне развитым, талантливым, светлым человеком. И мы по праву считаем его одним из основоположников современного независимого государства Абхазия, – сказал В. Зантариа.

Видный абхазский историк, профессор, государственный и общественный деятель Станислав Лакоба был знаком с Николаем Джонуа еще с детских лет. Он рассказал, как они вместе работали в газете «Советская Абхазия», а позже сотрудничали в «Единении»:

– Николай был достойный друг, всегда бравший ответственность на себя в трудную минуту, – заключил ученый. С. Лакоба отметил, что необходимо издать сборник статей, публиковавшихся в газетах «Аидгылара» (абхазская версия) и «Единение» (русская версия). Ведь эти газеты – не только сама история абхазского национально-освободительного движения. В них живет ум и талант создателей.

– Он нас всегда журил, мол, мы неправильно режем хлеб, – со слезами на глазах вспоминала ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Надежда Ашуба. – Коля был любителем горбушек, и мы однажды подшутили над ним: набрали пакет горбушек и отправили ему полевой почтой.

Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. Ахра Бжания рассказал, как на передовой Николай Джонуа с особым вниманием относился к молодым бойцам:

– Он часто приезжал на позиции. И когда мы видели его, всегда поднимался боевой дух, появлялась уверенность, что все будет нормально, – такое доверие было к нему со стороны и бойцов, и командиров. Он легко общался с молодежью, и мы очень многим обязаны таким людям, как Николай Джонуа.

Ветеран национально-освободительного движения и Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг., полковник Сергей Аршба отметил, что Николай Джонуа был честным, искренним, справедливым человеком и многим был неугоден из-за своей прямоты, из-за того, что часто оказывался прав и, более того, прозорлив. «Это личность, которая так необходима нам сегодня», – с горечью подчеркнул С. Аршба.

Активный участник НФА «Аидгылара», бывший заместитель министра обороны Республики Абхазия Гурам Допуа также поделился воспоминаниями о своем близком друге и соратнике: «Николай Джонуа был значимой фигурой в когорте Отцов-Зачинателей, Первопроходцев и Учителей, Посвященных, Избранных пассионариев. – сказал он. – Это были люди чести, высокого достоинства и морали, способные на самопожертвование во имя достижения цели, это были приверженцы абсолютной независимости народа, сохранения многонациональной субкультуры, сформировавшейся в Абхазии в течение не одного столетия, а может быть, и тысячелетия. Их наследие уже прорастает в просвещенном поколении, которое бережно поднимет на руки и вознесет в будущее страну и народ, за свободу которого Николай Джонуа и его сподвижники положили на алтарь свои жизни».

Выступления друзей и соратников Николая Джонуа чередовались с военно-патриотическими песнями в исполнении народной артистки Республики Абхазия Людмилы Гумба, заслуженного артиста Республики Абхазия Артура Лакрба, Мананы Братухиной и Тимура Тания.

Современные технические возможности, которыми располагает Музей Боевой Славы, позволили оживить на экране хронику предвоенных и военных лет с участием Николая Джонуа, показать фото, на которых вместе с Николаем и его близкими запечатлены и некоторые участники нынешнего вечера.

От имени семьи Николая Джонуа выступили его тесть, заслуженный деятель культуры Республики Абхазия Терентий Чания и родной брат, ветеран национально-освободительного движения Руслан Джопуа. Выступающие благодарили коллектив музея за организацию мероприятия, а его участников – за добрую память о Николае.

В заключение участники вечера познакомились с экспозицией, подготовленной в музее специально к юбилею Николаю Джонуа. В экспозиции представлены фотографии Николая Джонуа, его документы, награды, личные вещи и рукописи.

Соб. инф.

Номер: 132Выпуск: 3872Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.