ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Сотрудники органов внутренних дел РА приступили к выполнению комплекса мероприятий, направленных на недопущение и выявление самовольной вырубки хвойных деревьев и их незаконной реализации.

По указанию министра ВД Раули Смыр сотрудники подразделений милиции общественной безопасности городских управлений и районных отделов внутренних дел в декабре проведут серию рейдовых выездов по всей территории республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.

Сотрудниками органов внутренних дел будут привлекаться к ответственности лица, занимающиеся заготовкой и торговлей хвойными деревьями без соответствующих документов.

Номер: 132Выпуск: 3872Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс