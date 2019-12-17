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17.12.2019
Номер: 132
Выпуск: 3872
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Сотрудники органов внутренних дел РА приступили к выполнению комплекса мероприятий, направленных на недопущение и выявление самовольной вырубки хвойных деревьев и их незаконной реализации.
По указанию министра ВД Раули Смыр сотрудники подразделений милиции общественной безопасности городских управлений и районных отделов внутренних дел в декабре проведут серию рейдовых выездов по всей территории республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.
Сотрудниками органов внутренних дел будут привлекаться к ответственности лица, занимающиеся заготовкой и торговлей хвойными деревьями без соответствующих документов.
Номер: 132
Выпуск: 3872
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс