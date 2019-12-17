У НАШИХ ДРУЗЕЙ

АБХАЗИЯ – КРЫМ

Делегация Республики Абхазия во главе с первым вице-премьером Дауром Аршба 12 декабря в Симферополе приняла участие во 2-м заседании Межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Абхазией и Крымом.

В рамках визита состоялась встреча Даура Аршба с Гглавой Республики Крым Сергеем Аксёновым. С абхазской стороны во встрече приняли участие министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия, руководитель Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия; с крымской стороны – Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, заместитель Председателя Совета министров, министр финансов Ирина Кивико, заместитель Председателя Совета министров – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов.

Открыл встречу Георгий Мурадов. Он рассказал о предыдущем заседании Комиссии, прошедшем в Сухуме в 2018 году.

Сергей Аксёнов приветствовал гостей. «Мы гордимся нашими межгосударственными отношениями, ценим их и дорожим», – сказал он.

Даур Аршба поблагодарил Сергея Аксёнова за доверие и высокий уровень организации пребывания абхазской делегации в Крыму: «Хочу отметить, что с момента нашего прибытия в Крым нас окружают люди, которые с большим вниманием и теплотой к нам относятся. Как Вы уже отметили, наши отношения взяли планку развития с 2016 года. С момента подписания Соглашения они приобрели более устойчивый характер и усиливаются работой, созданной Межправкомиссией. В рамках деятельности Комиссии мы надеемся наращивать объёмы и улучшать качество взаимодействия».

***

В Симферополе состоялось Второе заседание Совместной комиссии.

Открывая заседание, председатель крымской части Межправкомиссии Георгий Мурадов отметил: «Крым и Абхазию дружеские отношения связывают как минимум 2,5 тысячи лет. Для нас Абхазия – солнечная, добрая, радушная республика. Сотрудничаем мы в экономической, общественной, культурной сферах. Мы рады тому, что между нами действует серьезная договорная правовая база. После возращения Крыма на Родину взаимоотношения нашей республики с Абхазией стали крепче, системней».

Председатель абхазской части комиссии Даур Аршба сказал: «Прежде чем мы приступим к обсуждению итогов проделанной работы за 2019 год по реализации плана мероприятий, хотелось бы отметить заданный темп взаимодействия в реализации плана, который мы утвердили на прошлой встрече, на первом заседании в ноябре 2018 года в г. Сухуме. Мы уже отмечали, что создана достаточно солидная нормативно-правовая база, на которой основывается наш путевой план мероприятий, который мы наметили. Естественно, в процессе сегодняшней работы в этот план могут быть внесены изменения и дополнения, потому что процесс развивается. За истекший период мы определили имеющиеся упущения, недостатки в работе. Вместе с тем, открылись новые возможности, наметились новые направления по различным отраслям. Все это мы намерены проработать в рамках заседания».

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РА

Номер: 132Выпуск: 3872Рубрика: политикаАвтор: Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РА