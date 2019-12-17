ЛАТСКАЯ ТРАГЕДИЯ

ГУДАУТА. ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ

Почтить память жертв самой страшной трагедии в истории Отечественной войны народа Абхазии пришли Премьер-министр Валерий Бганба, Спикер Парламента Валерий Кварчия, члены Правительства, общественность, родственники погибших, школьники.

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ТКУАРЧАЛ. ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ

В Ткуарчале, у памятника жертвам Латской трагедии, прошел траурный митинг. Среди его участников – вице-президент РА Аслан Барциц, члены Правительства, районной Администрации, общественных организаций, ветераны, родные и близкие погибших, школьники.

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27-ю годовщину трагедии историк Аслан Авидзба вспоминает и дает оценку событию: «Война сама по себе трагедия, но когда погибают женщины, дети, в том числе не успевшие появиться на свет, это страшная трагедия. И совершивший такое трудно ассоциируется со званием человека. Конечно, во время боевых действий нарушаются законы ведения войны, не всегда соблюдаются международные конвенции… Но это был акт геноцида! Они знали, что совершается гуманитарный рейс, что в вертолете летят женщины и дети. Тем не менее, все были уничтожены, потому что являлись представителями абхазского народа».

По мнению историка, причина уничтожения вертолета кроется не только в попытке нагнетания страха внутри абхазского народа, но и его использования для его раскола.

Номер: 132Выпуск: 3872Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс